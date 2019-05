El emotivo adiós de las comparsas de Granada al fallecido Juan Carlos Aragón en Puerta Real 03:47 La comparsa Ciudad de la Alhambra organizó un homenaje anoche en la Fuente de las Batallas a Juan Carlos Aragón. / R. I. Más de 400 personas se reúnen junto a la Fuente de las Batallas para cantar 'El Credo' de los Peregrinos en recuerdo del autor del Carnaval de Cádiz más reconocido DANIEL OLIVARES Granada Miércoles, 22 mayo 2019, 21:03

Más de 400 personas acudieron en la noche de este martes a la llamada hecha por la Comparsa Ciudad de la Alhambra para rendir un sentido homenaje y adiós desde Granada a Juan Carlos Aragón, autor del Carnaval de Cádiz que falleció el pasado viernes tras una enfermedad que le fue detectada tan solo un mes antes. Varias agrupaciones granadinas acudieron a la llamada y rindieron una emotiva despedida al carnavalero gaditano.

La comparsas granadinas se reunieron en pleno centro de Granada y entonaron 'El Credo' de los Peregrinos, una de las ya míticas coplas que deja para siempre el autor al que todo el mundo carnavalero conocía como 'capitán veneno' y que ya es historia y mito del Carnaval de Cádiz.

«Nos lo demandaba el aficionado granadino y lo ansiaba nuestro corazón», señalaban en la convocatoria en redes sociales los componentes de la comparsa granadina que tuvo la idea de esta iniciativa, un homenaje que se ha llevado a cabo en los últimos días en distintas ciudades andaluzas. y al que también se han querido sumar los aficionados granadinos al Carnaval de Cádiz.

La creación de la comparsa granadina 'Ciudad de la Alhambra' hace ya algunos años está indiretamente ligada a la figura de Juan Carlos Aragón, según explica su autor, José Antonio Guarny Ayllón. «Su mano derecha, Javier Bohórquez, vino a Granada con la comparsa, hablamos con él y nos dijo que no tuviéramos miedo, que hiciéramos una comparsa, que había que hacerlo«, detalla Guarny. Y se lanzaron y crearon la comparsa Ciudad de la Alhambra.

«Yo soy 'juancarlista' y no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle un homenaje en Granada a alguien que nos ha dado tanto. Lo hicimos de un día para otro. Lo convocamos el lunes y ha sido muy bonito que vengan tantas personas. No me lo esperaba, la verdad», señala el comparsista granadino, a quien le sorprendió ver a tanta gente a su alrededor despidiendo a quien ha sido su ídolo como autor de letras del Carnaval y quien, antes de entonar 'El Credo', dedicó unas palabras a la memoria de Aragón, como se puede ver en el vídeo.