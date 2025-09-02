Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan de Dios en el homenaje de despedida. Ideal

Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Ha dedicado 45 años de trabajo a un departamento que trabaja con perros especializados en detección de drogas, explosivos, dinero, búsqueda de personas desaparecidas y rescates

Ideal

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:30

La semana pasada la Comandancia de la Guardia Civil de Granada vivió una jornada muy especial al despedir al compañero Juan de Dios Alonso Pérez, quien, tras 45 años de servicio activo, inicia ahora «su merecida etapa de retiro». Juan de Dios, como es conocido por todos sus compañeros, ingresó de la Academia de la Guardia Civil de Baeza en el año 1980. Durante sus seis primeros años desarrolló su labor en el ámbito de la seguridad ciudadana, para posteriormente incorporarse al Servicio Cinológico como guía canino de la Comandancia de Granada, donde ha desempeñado su trabajo con «dedicación, profesionalidad y compromiso hasta el último día».

El Servicio Cinológico de la Guardia Civil trabaja con perros especializados en detección de drogas, explosivos, dinero, búsqueda de personas desaparecidas y rescates. Estos compañeros son «aliados imprescindibles» para el trabajo policial de la Guardia Civil. En este contexto, Juan de Dios ha dedicado su vida profesional a estos animales en la sección de explosivos. Su profesionalidad y entrega con sus compañeros de cuatro patas han sido claves en numerosas actuaciones policiales.

Es una persona muy conocida por todos los compañeros y compañeras de la provincia, un guardia civil que ha vivido por y para el cuidado y el adiestramiento de sus perros, de tal forma que tanto él como sus canes han estado siempre disponibles para trabajar en lo que fuera y a la hora que fuera. El guardia Juan de Dios es una persona fuerte, de aspecto rudo y en ocasiones carente de filtros para expresar lo que considerase oportuno en cada momento, pero tras esa facha se esconde un corazón enorme y una capacidad de trabajo fuera de lo común. Cuentan sus compañeros y personas cercanas que nunca tiene frío y que viste de manga corta en cualquier época del año y bajo cualquier condición meteorológica.

Desde la Comandancia de Granada expresan su «reconocimiento y gratitud a Juan de Dios por todos estos años de esfuerzo y servicio ejemplar» y le desean «que disfrute de esta nueva etapa con la misma ilusión con la que ha servido a la Guardia Civil y a la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  3. 3

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  4. 4

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  5. 5

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  6. 6

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  7. 7 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  8. 8

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  9. 9

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  10. 10

    «Solo sé que Dios me ha elegido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico