Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico Ha dedicado 45 años de trabajo a un departamento que trabaja con perros especializados en detección de drogas, explosivos, dinero, búsqueda de personas desaparecidas y rescates

La semana pasada la Comandancia de la Guardia Civil de Granada vivió una jornada muy especial al despedir al compañero Juan de Dios Alonso Pérez, quien, tras 45 años de servicio activo, inicia ahora «su merecida etapa de retiro». Juan de Dios, como es conocido por todos sus compañeros, ingresó de la Academia de la Guardia Civil de Baeza en el año 1980. Durante sus seis primeros años desarrolló su labor en el ámbito de la seguridad ciudadana, para posteriormente incorporarse al Servicio Cinológico como guía canino de la Comandancia de Granada, donde ha desempeñado su trabajo con «dedicación, profesionalidad y compromiso hasta el último día».

El Servicio Cinológico de la Guardia Civil trabaja con perros especializados en detección de drogas, explosivos, dinero, búsqueda de personas desaparecidas y rescates. Estos compañeros son «aliados imprescindibles» para el trabajo policial de la Guardia Civil. En este contexto, Juan de Dios ha dedicado su vida profesional a estos animales en la sección de explosivos. Su profesionalidad y entrega con sus compañeros de cuatro patas han sido claves en numerosas actuaciones policiales.

Es una persona muy conocida por todos los compañeros y compañeras de la provincia, un guardia civil que ha vivido por y para el cuidado y el adiestramiento de sus perros, de tal forma que tanto él como sus canes han estado siempre disponibles para trabajar en lo que fuera y a la hora que fuera. El guardia Juan de Dios es una persona fuerte, de aspecto rudo y en ocasiones carente de filtros para expresar lo que considerase oportuno en cada momento, pero tras esa facha se esconde un corazón enorme y una capacidad de trabajo fuera de lo común. Cuentan sus compañeros y personas cercanas que nunca tiene frío y que viste de manga corta en cualquier época del año y bajo cualquier condición meteorológica.

Desde la Comandancia de Granada expresan su «reconocimiento y gratitud a Juan de Dios por todos estos años de esfuerzo y servicio ejemplar» y le desean «que disfrute de esta nueva etapa con la misma ilusión con la que ha servido a la Guardia Civil y a la ciudadanía».