Aplauso a Ángel Ibarra en el comité director. IFMIF DONES

«Ha sido emocionante: llevamos muchos años trabajando juntos»

El director de Ifmif Dones recibe el reconocimiento del comité director internacional, en su despedida del proyecto del acelerador de Escúzar

I. Gallastegui

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:13

Ángel Ibarra recibió ayer el reconocimiento del comité director del Programa Dones, que le agradeció su trabajo al frente del consorcio que promueve el acelerador ... de partículas de Escúzar, a pocos días de su despedida: tiene previsto jubilarse a mediados de diciembre. Durante la reunión en la sede del Ministerio de Ciencia, los representantes de los 17 países miembros le entregaron una placa conmemorativa y le dedicaron un aplauso. «Ha sido muy emocionante, porque me he despedido de un montón de gente con la que llevo trabajando muchos años. No me lo esperaba», reconoció Ibarra.

