Embargosalobestia lanza una campaña relámpago con ofertas en electrodomésticos durante 72 horas Estará del 16 al 18 de octubre

Del 16 al 18 de octubre, Embargosalobestia activa 'Límite 72h', una campaña relámpago con precios irresistibles en grandes y pequeños electrodomésticos, así como electrónica. Serán tres días de locura para renovar el hogar con las mejores marcas con descuentos de hasta el 50%.

Con esta acción, la compañía murciana sorprende al consumidor con propuestas ágiles, potentes y muy enfocadas al ahorro real. Una oportunidad perfecta para quienes llevan tiempo pensando en cambiar de lavadora o hacerse con una Smart TV a buen precio.

Los descuentos se centran especialmente en tres categorías: grandes electrodomésticos, con sus lavadoras, frigoríficos y lavavajillas de primeras marcas a precios muy por debajo del habitual; y pequeños electrodomésticos, con oportunidades en aspiradores, microondas, cafeteras o robots de cocina que facilitan el día a día y electrónica, con televisores Smart TV y equipos de sonido que convierten cualquier salón en un auténtico centro de entretenimiento.

«Queríamos lanzar una promoción diferente, con el ritmo que nos caracteriza. 'Límite 72h' refleja ese espíritu bestia: descuentos reales, una duración ajustada y una comunicación directa. Son tres días para actuar rápido», destacan desde la empresa.

La marca se consolida

Con 'Límite 72h', Embargosalobestia mantiene su posición como referente en el mercado del mueble y electrodoméstico 'low cost', apostando por campañas ágiles que conectan con un consumidor cada vez más digital y acostumbrado a aprovechar oportunidades flash. Además, desde la compañía subrayan que esta acción sirve como antesala de las próximas grandes campañas de final de año, que incluirán novedades, lanzamientos y una fuerte apuesta por la omnicanalidad.

