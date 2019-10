Sebastián Pérez renuncia a la lista del Senado para centrarse en Granada Una de las fotos publicadas en el perfil de Twitter de Sebastián Pérez. / PP GRANADA El comité provincial electoral aprueba que el número uno sea José Antonio Robles, el alcalde de Güéjar Sierra QUICO CHIRINO Granada Lunes, 7 octubre 2019, 21:42

Sebastián Pérez no figurará en la lista del Senado, tal y como ha aprobado esta tarde el comité provincial del PP a instancias del nacional, en la reunión que ha acabado a las 21.20. Pérez recibió el ofrecimiento del partido el domingo por la mañana aunque puso como condición continuar en el Ayuntamiento de Granada y en el gobierno municipal. Las reuniones han sido intensas a lo largo del día de hoy. Pérez no admitió que su inclusión en la lista -que él no había pedido- llevara pareja alguna contrapartida. Génova es contraria a la acumulación de cargos y, aunque no lo impuso como requisito a corto plazo, sí contemplaba que Sebastián Pérez terminara por abandonar el Ayuntamiento.

Finalmente, el presidente provincial del PP ha preferido centrarse en su etapa municipal, donde mantiene su compromiso con la alternancia pactada -según sostiene- con Luis Salvador.

El comité provincial ha aprobado que quien encabece la candidatura al Senado sea el alcalde de Güéjar Sierra y portavoz popular en la Diputación, José Antonio Robles, persona de confianza de Pérez y coordinador de la campaña del 10N. Se queda relegado al número dos el que fuera anterior número 1 el 28 de abril, el periodista Vicente Azpitarte. En la tercera posición repite la alcaldesa de La Peza, Celia Santiago.

Por su parte, en la lista al Congreso se impone la continuidad, como adelantó IDEAL. Los dos primeros puestos, los que auguran las encuestas para el PP, serán para Carlos Rojas y Pablo Hispán. En número tres será el alcalde de la Puebla de Don Fadrique, Mariano García, en sustitución de Concha de Santa Ana, ahora en el Legado Andalusí.