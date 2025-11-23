Una elección más que esperada

Es un colectivo con un solo ingreso al año. Porque sus componentes comparten algo único, el haber sido elegidos para declamar el pregón oficial de ... la Semana Santa de Granada, esa cita cofrade siempre esperada.

También esperada la elección de quien, por trayectoria, por implicación y por pluma y verbo, tarde o temprano estaba destinado a subir al escenario del Teatro Isabel la Católica el último domingo de Cuaresma.

Les hablo de Tito Ortiz, periodista, escritor, semanasantero de pro y cronista oficial de la ciudad –no me pierdo ni un solo artículo de los que publica en esta casa, IDEAL–. Un largo currículum, tan extenso que si lo contara completo, necesitaría varias mirillas.

En una agenda repleta de compromisos, este era, así lo esperamos, uno de los más entrañables: compartir en un almuerzo con sus antecesores felicitaciones, alguna que otra confesión y una alegría inmensa.

En nombre de los asistentes hizo uso de la palabra –por decir algo, porque el protocolo brilla más que nunca por su ausencia– José Luis Ramírez, que deseó lo mejor a Tito, al que conocemos y que seguro, nos sorprenderá.

Algo nos adelantó, como su deseo de que el pregón fuera algo más que una exaltación de las distintas hermandades. «No haría falta nombrarlas a todas», dijo, aunque reconoció que sí lo va a hacer. Y es que hablaba de un cambio paulatino en el que se haga aún más hincapié en el fundamento católico, en lo que significa el movimiento cofrade, por cantidad y por calidad; y porque, en definitiva, la Semana Santa es mucho más que el día en que cada cual procesiona.

Le escuchaba su antecesora, Mamen Sánchez, aún reponiéndose de las emociones de su experiencia, sin duda inolvidable. En eso coincidimos todos los que hemos sido afortunados elegidos. Recientes también tienen los recuerdos Luis Javier López o Pepe Espinel; que tampoco faltaron, al igual que Emilia Cayuela, muy implicada con el colectivo, en el que se augura mucha actividad.

Algo en lo que colaboran otros destacados componentes –lástima que las agendas dificulten el juntarnos todos– como Antonio Muñoz Molina, José Manuel Rodríguez Viedma, Cecilio Cabello o Joaquín Abras de Santiago.

Participaron también del almuerzo Ramón Burgos, Miguel Luis López Guadalupe, José Antonio Lacárcel, Antonio Padial, Jorge de la Chica y Luis Recuerda.

Bonita jornada como las muchas que, seguro, nos hará disfrutar Tito Ortiz, pregonero de la Semana Santa 2026. Nuestro cariño para él, para Laura Nieto, compañera de vida, y para toda la familia.