Efrain, Adriana y sus hijos respiran aliviados tras la ayuda ofrecida en Granada por varias personas anónimas La familia venezonala que estaba en riesgo de quedar en la calle comparte con otra, en la misma situación, la estancia en la Casa Madre del Ave María donde podrán quedarse hasta que tengan otro recurso VANESSA SÁNCHEZ Granada Jueves, 30 mayo 2019, 01:11

Una ola de solidaridad se ha movido desde que la pasada semana Efrain y Adriana compartieran su historia con IDEAL. Una señora de Argentina, que había pasado por la misma situación que la protagonista del reportaje contactó con ella y tras interesarse por lo que necesitaban les regaló ropa y calzado a los hijos de la pareja. Además, recaudó dinero para que pudiesen hacer frente a los gastos más inmediatos.

«Una trabajadora de Mercadona contactó con la asociación para saber cómo podía ayudar; le indicamos que con productos de higiene personal y los trajo», cuenta agradecida Xioleida López, presidenta de la Asociación Venezolana Amigos del Mundo. Además, Adriana y Efraín han podido empadronarse para tener posibilidad de acceder a determinados recursos municipales. Lo han hecho en el Centro de Orientación y Asistencia a las Personas Sin Hogar (Coasph).

Agradecidos

La joven familia venezolana se sienten muy agradecidos por toda la ayuda, en especial, por la colaboración de la Fundación San Crisóbal Ave María. Su presidente les comunicó que podrán quedarse el tiempo que necesiten hasta que Cruz Roja les ofrezca otro recurso. En un principio esta estancia sería de un mes. Xioleida explica que el coste de los 300euros por esa vivienda sirve para abonar los gastos de luz y agua mientras se hospeden allí las dos familias, porque Efrain, Adriana y sus hijos no están solos.

Dos familias en la misma situación

Mariela y Cleomenes, padres de una niña de 11 años llevan desde febrero en una situación similar a la de Adriana y Efrain. En ese mes llegaron a Granada y se alojaron en la casa de unos conocidos. Después, tuvieron que marcharse aunque su hija sigue escolarizada en un colegio de la zona. Ellos llevan más adelantado todo el proceso para regularizar su situación. «Tras conseguir la primera tarjeta, tenemos que esperar otros seis meses para lograr el permiso para poder trabajar», asegura Cleomenes. En Venezuela se dedicaba al mantenimiento, Mariela era secretaria en una empresa. Abandonaron sus trabajos y huyeron de su país. Cuentan que la decisión no fue fácil pero al conocerse que su oposición al gobierno llegaron las represalias: «Entraban en nuestra vivienda a saquearla, el gobierno da una bolsa de alimentos debido al precio que han alcanzado por la inflación, unos alimentos que se venden a un precio más barato, pero a nosotros nos negaron esa posibilidad pese a que tenemos una niña», recuerda Mariela. «O estas con el gobierno o te vas de Venezuela», asevera Cleomenes.

Tras varios meses de inestabilidad recibieron la noticia de que una persona, que no quiere ser identificada, pagaría los 300 euros de los suministros de luz y agua de la Casa Madre del Ave María. «No me lo creía, le tuve que preguntar varias veces a Xioleida si no nos estaba engañando», relata con una sonrisa alividada Mariela. Su marido, se muestra algo más cauto porque a medio plazo aún no tienen resuelta su situación: «En Cruz Roja dijeron que tardarían un par de meses en ofrecernos los recursos, un espacio donde alojarnos», pero siguen a la espera, explica.

Más camino por andar les queda a Adriana, Efrain y sus hijos. A esta familia no les importaría ir a vivir a algún municipio de la provincia, si pudieran trabajar en esa zona: «Un pueblo para que los niños crezcan en un lugar tranquilo y seguro», comenta Adriana. También sueña con emprender su propia empresa, «algo relacionado con la alimentción», explica.

Por ahora, tendrán que esperar a solucionar su situación administrativa, su residencia, permiso de trabajo,... Saben que podrán escolarizar a sus pequeños en el próximo curso en el centro del Ave María, según les han informado sus benefactores, los que han hecho posible que ambas familias puedan sentir un alivio después de semanas de incertidumbre, tras meses de inseguridad.