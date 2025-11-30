Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Granada ha suscrito la adhesión del centro de formación profesional EFA El Soto a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

La EFA El Soto se adhiere a Granada 2031 para reforzar el compromiso educativo de la candidatura

Carazo, que ha abogado por la importancia de los centros de enseñanza y de formación profesional para el desarrollo social y económico del entorno, ha resaltado que su participación en la candidatura refuerza la dimensión formativa, innovadora y participativa del proyecto«

Europa Press

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:28

El Ayuntamiento de Granada ha suscrito la adhesión del centro de formación profesional EFA El Soto a la candidatura de Granada a Capital Europea de ... la Cultura 2031; en un apoyo que viene a poner de relieve «el papel estratégico de la educación y la formación en la construcción de una ciudadanía culturalmente activa, comprometida y preparada para los retos de futuro».

