La EFA El Soto se adhiere a Granada 2031 para reforzar el compromiso educativo de la candidatura

El Ayuntamiento de Granada ha suscrito la adhesión del centro de formación profesional EFA El Soto a la candidatura de Granada a Capital Europea de ... la Cultura 2031; en un apoyo que viene a poner de relieve «el papel estratégico de la educación y la formación en la construcción de una ciudadanía culturalmente activa, comprometida y preparada para los retos de futuro».

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido la incorporación del centro al «gran proyecto compartido de Granada 2031», y ha destacado que «esta adhesión demuestra que nuestra candidatura es un proyecto que también se construye desde la comunidad educativa, desde la juventud y desde quienes se están formando para construir la Granada del mañana».

Al hilo, la regidora, que ha abogado por la importancia de los centros de enseñanza y de formación profesional para el desarrollo social y económico del entorno, ha resaltado que su participación en la candidatura refuerza la dimensión formativa, innovadora y participativa del proyecto«.

En contexto, el centro EFA El Soto está considerado una institución de referencia en la Formación Profesional vinculada al sector agrario, ambiental y técnico, con más de 50 años de historia «desarrollando programas que integran conocimiento aplicado, prácticas reales y una estrecha colaboración con empresas y agentes del entorno». De esta forma, su labor ha contribuido durante décadas al desarrollo profesional de jóvenes y adultos, impulsando oportunidades de empleo, emprendimiento rural, innovación sostenible y arraigo territorial.

El director del centro, José Manuel Pérez, ha señalado que para toda la comunidad docente del centro y para los 650 alumnos que lo integran la adhesión a Granada 2031 supone un paso natural desde el profundo convencimiento de la estrecha relación que existe entre formación y cultura.

Por su parte, Pérez ha precisado que quieren que sus estudiantes «sean parte activa de esta candidatura y que se identifiquen con un proyecto que mira al futuro sin perder su raíz», y ha trasladado el compromiso de su centro para colaborar «en todas aquellas iniciativas de carácter educativo, cultural y comunitario de la candidatura, especialmente aquellas relacionadas con sostenibilidad, patrimonio rural y vínculo entre juventud y cultura».