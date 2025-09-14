El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas

Hace unos meses los negocios que había en el edificio comercial frente al hospital de Traumatología comenzaron a colgar carteles de liquidación total. Poco a ... poco, los letreros fueron cambiando por otros en los que se indicaban traslados a otras ubicaciones de la ciudad. Mientras tanto, en el tejado del bloque, de aspecto industrial, seguía colocada una valla, que aún hoy puede verse, en la que Molina Olea, propietaria del inmueble, anunciaba la posibilidad de alquiler de naves y locales. Pero ahora, delante de los comercios cerrados, una nueva verja anuncia la construcción de 56 pisos en el Edificio Central.

Molina Olea confirmó a IDEAL que los contratos con las empresas que tenían sus negocios en los bajos de este inmueble se han ido rescindiendo. Y que la previsión es que la demolición del actual edificio, si todo va según lo previsto, se lleve a cabo a final de este mes. A partir de ahí, comenzarán los trabajos para levantar 56 pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, cuyos costes aún no están publicados en la web de la promotora.

Con piscina

Lo que sí se puede consultar ya en la página de Molina Olea es cuáles serán las características de estas viviendas, qué servicios ofrecerá la urbanización a los nuevos propietarios o cuáles son las calidades de los pisos. En la avenida Juan Pablo II se levantará un edificio de cuatro alturas, con áticos y una piscina en la parte trasera, de la que podrán disfrutar todos los residentes.

Al tiempo que se abre paso este nuevo edificio, esta nave, que se había quedado en medio de la zona residencial, con un aspecto trasero poco agradable para los vecinos, quedan atrás la tienda de muebles, el taller mecánico, la zapatería o el comercio para cambio de lunas de vehículos. En todos ellos hay aún carteles con nuevas direcciones. Avenida Constitución; calle Emilia Pardo Bazán; o calle Pedro Machuca son algunos de los emplazamientos en los que a partir de ahora podrán encontrarse estos negocios que llevaban media vida en el barrio.

El edificio, que pasaba casi inadvertido en su cara frontal en una zona repleta de comercios en los bajos de inmuebles residenciales, chocaba en su parte trasera con el aspecto que había ido tomando el barrio, en el que aunque hay muchos negocios, todos conviven con portales de viviendas y vecinos que residen sobre esos locales comerciales.

En los próximos meses, aunque aún no hay fechas, las grúas empezarán a levantar los cimientos de esta nueva urbanización que dará un aspecto nuevo a la vía.

En la web de la constructora se anuncia la nueva edificación como un espacio creado con un diseño moderno y vanguardista y construido con materiales y equipamientos de primera calidad para garantizar el máximo confort en todas las casas. «Viviendas de categoría para los que no buscan más, sino mejor», indican. Una nueva urbanización con zonas comunes, plaza de aparcamiento, trastero, piscina y jardín, que dejará una imagen que poco tendrá que ver con la que se ha observado durante años recorriendo esta misma calle.