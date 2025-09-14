Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas

Está previsto que la demolición de la actual construcción se lleve a cabo a final de mes para empezar a levantar las nuevas casas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:49

Hace unos meses los negocios que había en el edificio comercial frente al hospital de Traumatología comenzaron a colgar carteles de liquidación total. Poco a ... poco, los letreros fueron cambiando por otros en los que se indicaban traslados a otras ubicaciones de la ciudad. Mientras tanto, en el tejado del bloque, de aspecto industrial, seguía colocada una valla, que aún hoy puede verse, en la que Molina Olea, propietaria del inmueble, anunciaba la posibilidad de alquiler de naves y locales. Pero ahora, delante de los comercios cerrados, una nueva verja anuncia la construcción de 56 pisos en el Edificio Central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  9. 9

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  10. 10 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas

El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas