El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio

Tras sofocar el aparatoso incendio en la fábrica de perfumes de la localidad, los Bomberos de Granada tuvieron que volver Armilla esta pasada noche del ... 30 de agosto. A apenas medio kilómetro de la factoría, en el Parque Albán, se originó un fuego, el segundo en algo más de un año, en el edificio abandonado del antiguo club de alterne Don José. Fue la Policía Local del municipio la que dio la alarma a las 21.43 horas de la y las llamas quedaron extinguidas a las 22.10, según la información facilitada por el Ayuntamiento de la población metropolitana.

El siniestro se produjo en la tercera planta del inmueble y, presumiblemente, fue causado por intrusos que accedieron al interior de la deteriorada edificación.

Precedentes

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de abril, el Consistorio armillero selló las ventanas y las puertas de los dos primeros pisos del viejo Don José precisamente para tratar de impedir las incursiones de extraños. El Ayuntamiento adoptó esa decisión después de que los propietarios de la edificación hicieran caso omiso a los reiterados requerimientos para que clausurase los múltiples huecos que permitían entradas indebidas y peligrosas.

El Don José de Armilla dejó de ser un club de alterne en 2020 y la finca fue adquirida por una fundación benéfica para dedicarlo, al parecer, a la atención de personas sin hogar, pero ese proyecto no prosperó y el inmueble está cerrado desde entonces. Con el paso del tiempo se convirtió en un coladero. Con cierta frecuencia, ha sido objeto de actos de pillaje y también un lugar de reuniones clandestinas para hacer botellones.