El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
El siniestro, que ocurrió poco después de que los Bomberos sofocasen otro fuego en la vecina fábrica de pérfumes de Armilla, afectó a la tercera planta del inmueble
Granada
Domingo, 31 de agosto 2025, 13:30
Tras sofocar el aparatoso incendio en la fábrica de perfumes de la localidad, los Bomberos de Granada tuvieron que volver Armilla esta pasada noche del ... 30 de agosto. A apenas medio kilómetro de la factoría, en el Parque Albán, se originó un fuego, el segundo en algo más de un año, en el edificio abandonado del antiguo club de alterne Don José. Fue la Policía Local del municipio la que dio la alarma a las 21.43 horas de la y las llamas quedaron extinguidas a las 22.10, según la información facilitada por el Ayuntamiento de la población metropolitana.
El siniestro se produjo en la tercera planta del inmueble y, presumiblemente, fue causado por intrusos que accedieron al interior de la deteriorada edificación.
Precedentes
Se da la circunstancia de que, el pasado mes de abril, el Consistorio armillero selló las ventanas y las puertas de los dos primeros pisos del viejo Don José precisamente para tratar de impedir las incursiones de extraños. El Ayuntamiento adoptó esa decisión después de que los propietarios de la edificación hicieran caso omiso a los reiterados requerimientos para que clausurase los múltiples huecos que permitían entradas indebidas y peligrosas.
El Don José de Armilla dejó de ser un club de alterne en 2020 y la finca fue adquirida por una fundación benéfica para dedicarlo, al parecer, a la atención de personas sin hogar, pero ese proyecto no prosperó y el inmueble está cerrado desde entonces. Con el paso del tiempo se convirtió en un coladero. Con cierta frecuencia, ha sido objeto de actos de pillaje y también un lugar de reuniones clandestinas para hacer botellones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.