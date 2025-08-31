Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio

El siniestro, que ocurrió poco después de que los Bomberos sofocasen otro fuego en la vecina fábrica de pérfumes de Armilla, afectó a la tercera planta del inmueble

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:30

Tras sofocar el aparatoso incendio en la fábrica de perfumes de la localidad, los Bomberos de Granada tuvieron que volver Armilla esta pasada noche del ... 30 de agosto. A apenas medio kilómetro de la factoría, en el Parque Albán, se originó un fuego, el segundo en algo más de un año, en el edificio abandonado del antiguo club de alterne Don José. Fue la Policía Local del municipio la que dio la alarma a las 21.43 horas de la y las llamas quedaron extinguidas a las 22.10, según la información facilitada por el Ayuntamiento de la población metropolitana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  3. 3

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  6. 6

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  7. 7

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  8. 8

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  9. 9

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  10. 10

    El Granada arranca lanzado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio

El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio