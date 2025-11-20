Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada de NeoVida 5D, una de las clínicas que ofrece este servicio. Ideal

Las ecografías 5D llegan a Granada: «Generan un mayor vínculo con el bebé»

Varias clínicas de la ciudad ofrecen este servicio de tecnología más avanzada y optimizada que brinda imágenes de una calidad superior

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Las ecografías 5D han llegado a Granada y están de moda. Un servicio que ofrecen varias clínicas de la ciudad y que brinda a madres ... y padres la posibilidad de disfrutar de imágenes de los bebés con una calidad mucho mayor de la que se podía obtener hasta hace poco tiempo. Pero, ¿qué son exactamente este tipo de ecografías?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

