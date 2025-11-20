Las ecografías 5D llegan a Granada: «Generan un mayor vínculo con el bebé»

Las ecografías 5D han llegado a Granada y están de moda. Un servicio que ofrecen varias clínicas de la ciudad y que brinda a madres ... y padres la posibilidad de disfrutar de imágenes de los bebés con una calidad mucho mayor de la que se podía obtener hasta hace poco tiempo. Pero, ¿qué son exactamente este tipo de ecografías?

En Granada muchas clínicas las ofrecen ya entre sus servicios, como Ecox Granada, Mi mamá y yo, Clínica Pedrosa, Ecobaby Granada o Policlínica Joaquina Eguaras, entre otras. «Es una evolución del 4D gracias a una tecnología mejorada y optimizada que ofrece una mayor calidad de imagen», cuenta a IDEAL Eduardo García, propietario de NeoVida 5D, clínica ubicada en el número 48 de la calle Fontiveros que ofrece este tipo de ecografías.

Según detalla Eduardo, la base de todas las ecografías es el 2D: «Estas ecografías nos permiten observar al bebé de forma segura y no invasiva para analizar su crecimiento». Y desde ahí llega todo lo demás. Por ejemplo, la ecografía 3D muestra al bebé en tres dimensiones en una imagen estática. Y el 4D es lo mismo que el 3D pero en vídeo, lo que permite «registrar gestos y expresiones».

«El 5D es un paso más allá del 4D, mejora la iluminación y el sombreado. Por eso ya no utilizamos el 4D y pasamos del 3D directamente al 5D», detalla el propietario de NeoVida 5D. Todo esto les permite ofrecer servicios como «ecografías emocionales» que permiten a madres y padres a generar un vínculo de forma temprana con el bebé. Sin olvidar las ecografías en 8K, que utilizan la IA para, mediante una ecografía en 3D, hacer una fotografía hiperrrealista del bebé.

Sobre estas ecografías especiales, Eduardo aconseja esperarse a que avance el embarazo para que los resultados sean los mejores posibles. «Lo ideal es que las ecografías 5D se hagan entre las semanas 24 y 31, que es cuando mejor se va a ver al bebé», mientras que para el resto de etapas del embarazo aconseja recurrir a las 2D y 3D.