El duro momento de Estrella Morente durante el funeral de su padre en Granada: «No sé por qué lo hice»

El nuevo capítulo del programa de 'Viajando con Chester' se ubica en el Corral de la Morería, el histórico templo del flamenco en Madrid que comparte una estrecha relación con Estrella Morente, la invitada de esta nueva entrega. La artista granadina y el presentador charlaron sobre la vida de la cantante y sobre muchos otros temas, algunos controvertidos y que dejaron claras posturas muy alejadas entre uno y otro.

La cantaora, perteneciente a una saga con mucho peso no solo en Granada sino a nivel nacional, reconoció en el programa que había vivido momentos muy duros. Por encima de todos, la muerte de su padre. Tan duro fue el trance que le cuesta incluso recordar momentos clave como fue cuando cantó en su funeral. «Me cuesta mucho definirte ese momento. No sé por qué lo hice, en qué momento lo hice; no sé lo que canté porque nunca lo he visto. Siempre que ha salido en televisión en redes sociales lo he evitado. Fue antinatura», resumió Estrella.

Tras hablar de los éxitos de su padre y de cómo han superado su fallecimiento, Risto Mejide no dudó en planetar también temas políticos para conocer la ideología de la artista. Estrella Morente tampoco dio rodeos y respondió con sinceridad: «Yo siempre he mantenido mi voto en blanco, siempre. Si se presentara alguien que me gustara su política no tendría problema en votarle».

Morente apuntó que, como amante del arte, «creo que la cultura y la ciencia son capaces de sacar un país adelante, cosa que la política no está haciendo». Fue entonces cuando Risto planteó que la cultura y su desarrollo también dependen mucho de quién gobierno.

Aprovechando el enfoque de la conversación y como amante que es Estrella Morente de los toros, Mejide le preguntó por aquellos partidos políticos que abogan por el fin de la tauromaquia en España. Sin embargo, las distintas posturas en este asunto llevaron a ambos protagonistas a desarrollar una conversación que subió de tono. «Discúlpame, eso se llama ignorancia, Risto», dijo Morente sobre que este cuestionara la necesidad de contar con la tauromaquia en España. «Ahí es dónde me faltas tú al respeto a mí», respondió Mejide. «No te estoy llamando ignorante, es falta de información. La ignorancia nos atrofia, nos limita. Rectifico la palabra si quieres, pero ser ignorante no es un insulto», agregó la cantaora. «¿Por qué me falta información?«, insistió el presentador. «No tengo tiempo aquí, si quieres me traes otro día al Chester. Dale la vuelta. Cuéntame tú lo que sabes», replicó ella.

Risto insistió en que «los taurinos con los que yo he hablado siempre se defienden con falacias, es peor ser mentiroso que ignorante. Mentir es decir que si no existiese la tauromaquia no existiría el toro», agregó el presentador, quien sacó a relucir su argumentario. «¿Sabes cuántas cabezas de bovino hay en todo el mundo?«, preguntó él. «No lo sé, pero no tiene nada que ver con el toro de lidia», respondió ella. «Entonces la ignorante eres tú. Hay 1.500 millones de cabezas», contestó Mejide, que admitió que lo que le había molestado era que ella diese por supuesto que no sabía cosas que sí sabía. «Es una falta de datos la que tenemos, esto que me cuentas lo desconozco, conozco otros que podría rebatir aquí, pero no lo voy a hacer», argumentó Estrella Morente.

«Hay partidos que abogan por el fin de la tauromaquia, a esos entiendo que no los votarías jamás», apuntó Mejide. «No apoyo a un político porque apoye o intente destruir la tauromaquia. Va conmigo, yo soy una enamorada del mundo del animal en el campo, pero vivo en una sociedad en la que hay muchas cosas que no se comprenden, hay mucha desinformación y no voy a ser cabezona y no voy a intentar convencer a nadie, cada uno tiene que actuar según su conciencia. Yo actúo según mi conciencia, mis sentimientos sobre todo, que son lo que me llaman a emocionarme cuando veo una maravilla de faena. A mí me gusta el toro, el toreo, Rafael de Paula, Curro Romero, y Javier Conde, que es mi marido», respondió la cantante.

«Yo no entiendo a los que sois taurinos, no entiendo qué parte de torturar a un animal es la que os emociona», rebatió Risto. «Te lo respeto, yo tampoco entiendo por qué existe gente que pasa hambre o que no tiene techo en este país. Hay gente que no le gusta que se mate un animal y lo respeto y yo no le voy a convencer de lo contrario», agregó Morente. «Mientras sea legal, me lo comeré. Debería ser delito», sentenció el presentador de 'Viajando con Chester'.