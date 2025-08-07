Duerme vela: Un tributo a García Lorca y el arte flamenco en Granada

IDEAL Jueves, 7 de agosto 2025, 17:18 Compartir

Agustín Barajas ha llevado en su corazón, desde los días de su niñez en esta granada nuestra una devoción profunda por Federico García Lorca. Como granadino, siempre rinde homenaje a la rica historia y cultura de de nuestra ciudad. Para él, Federico no solo es un referente literario, sino una fuente inagotable de inspiración que ha guíado su trayectoria artística. Esta conexión personal encuentra echo en su nuevo proyecto, «Duerme vela», que se celebrará el 11 de septiembre a las 21:00 horas en el emblemático Colegio Mayor Santa Cruz la Real.

Este espectáculo, que forma parte de la bienal de flamenco, promete llevar al público a un viaje fascinante a través de los sueños, versos y prosa que caracterizan la obra de Lorca. En este recorrido sensorial, temas como la soledad, el silencio, la inquietud, el amor y la liberación cobrarán vida, todo bajo la luz inspiradora del poeta granadino.

Granada, cuna de arte y fusión de culturas, se convierte estos días en el epicentro del flamenco, donde renombrados artistas y jóvenes talentos convergen para celebrar un legado cultural que resuena en cada rincón de la ciudad. Desde las serpenteantes calles del Albaicín hasta las cuevas místicas del Sacromonte, la esencia del flamenco inunda el aire, reflejando un espíritu vibrante y apasionado. La Bienal no solo rinde homenaje a nuestros maestros, sino que también se establece como una plataforma dedicada a la difusión, innovación y reconocimiento internacional del flamenco.

«Duerme vela» no es meramente un espectáculo; es una celebración de la conexión entre el arte y la vida misma. A través de esta propuesta, Agustín Barajas teje su homenaje a García Lorca, recordándonos que, en las horas tenues de la noche, es posible encontrar la luz más brillante. La invitación es clara: redescubramos juntos la poesía que habita en la vida cotidiana, adentrándonos en los rincones más profundos de nuestra alma y abrazando el legado cultural que nos une como comunidad.

Las entradas para esta experiencia única ya están disponibles en RedEntradas y, además, puedes obtenerlas a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta velada mágica, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un abrazo armónico, celebrando el flamenco y la poesía de Federico García Lorca en el corazón de Granada. ¡No faltes a esta cita con la esencia misma del arte!