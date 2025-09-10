Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco y Fermín cogen los restos de sus abuelos. Ariel C. Rojas

Un duelo que se cierra tras nueve décadas de búsqueda

Fermín y Francisco reciben los restos de sus abuelos, víctimas del franquismo identificadas en las exhumaciones de las fosas comunes de Víznar

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:12

Fermín agarra con fuerza y determinación la caja que contiene los restos de su abuelo, con quien comparte nombre. Levanta la cara y busca con ... la mirada a los suyos. Justo en ese momento, se desmorona. «Es lo que merece su memoria», se escucha entre los asistentes. A pocos metros de distancia, la escena es similar. Francisco protagoniza la misma estampa, pero su rostro apenas muestra un atisbo de expresión. Se mantiene serio, sin lágrimas ni tristeza, aunque con la cabeza bien alta. «Nuestra historia es una muestra de que la memoria siempre prevalece al olvido», señala.

