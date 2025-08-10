Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Yomara se asea tras ducharse. Javier Martín

Una ducha que da vida

Social ·

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios permite asearse en sus instalaciones a personas sin recursos

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:08

El reloj marca las 10.30 horas cuando Hassan llega a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Granada. Sonríe de forma educada al ... ver el rostro de María Dolores, la voluntaria encargada de darle todo lo necesario para que se duche. Su cara se ilumina y cambia radicalmente de expresión mientras agradece la oportunidad. «Todos nos dicen que su día se renueva después de pasar por aquí», dice Verónica, una de las trabajadoras sociales responsable del servicio.

