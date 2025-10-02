Dos startups granadinas triunfan en la final de SembrAI 2025

El talento granadino fue protagonista en el III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria (SembrAI 2025), celebrado los días 25 y ... 26 de septiembre en la Universidad de Córdoba. En la final del concurso de startups, dos proyectos nacidos en Granada se alzaron con los principales galardones:

• Bisari, con su innovadora solución de polinización mediante drones e Inteligencia Artificial, que sustituye el trabajo de las abejas en los cultivos, obtuvo el premio a la startup más sostenible.

• Hidroinfiltrador, una spinoff de la Universidad de Granada, recibió el premio a la startup más innovadora gracias a su dispositivo enterrable en cada planta, capaz de combatir los efectos de la sequía y mejorar la productividad del olivar.

Estos reconocimientos refuerzan el papel de Granada como polo de innovación y muestran cómo Granada y Córdoba se unen a través de la IA aplicada a la cadena agroalimentaria, consolidando a Andalucía como referente europeo y latinoamericano en el sector.

Ciencia, talento joven e innovación empresarial

El evento reunió a más de 1.000 asistentes presenciales y online, con representación de 25 países, 40 ponentes de primer nivel y el respaldo institucional del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transformación Digital, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.

La dimensión académica quedó reflejada en las 10 comunicaciones científicas seleccionadas por el Comité Científico, con la participación de universidades y centros de excelencia que consolidan el papel de Córdoba como referente en investigación aplicada a la IA agroalimentaria.

El espacio SembrAI Invest permitió más de 50 reuniones de inversión entre startups y fondos internacionales. El total de inversión movilizado por el evento se estima en 7 millones de euros.

La conexión con el futuro talento se materializó en talleres prácticos con más de 150 estudiantes de Formación Profesional, reforzando el vínculo entre innovación, educación y emprendimiento.

Impacto mediático y retorno de la inversión

El congreso generó un retorno mediático sin precedentes, con más de 25 millones de impresiones en prensa, radio, TV y medios digitales en España y Latinoamérica.

El dato más revelador es el cálculo del ROI ampliado (económico, social y reputacional): por cada 1 € invertido en el Congreso, se han generado al menos 4 € de valor global, traducidos en impacto económico directo e indirecto en la ciudad, formación, transferencia de conocimiento y consolidación de Córdoba como hub internacional de la IA agroalimentaria y en conexión con el Hub de IA en Granada .

Córdoba y Granada , capitales de la IA agroalimentaria

Con este éxito, Córdoba y Granada, asi como la Universidad de Córdoba y la de Granada se consolidan como el principal Hub europeo y latinoamericano en Inteligencia Artificial aplicada al agro y al food. La próxima edición, SembrAI 2026, se celebrará los días 24 y 25 de septiembre de 2026, ampliando su alcance con un espacio expositivo de robótica, maquinaria y herramientas inteligentes.

Juan Francisco Delgado, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación (INTEC), subrayó: «SembrAI 2025 ha demostrado que Córdoba y Granada, unidas, no solo son referentes en patrimonio, sino también en innovación tecnológica y sostenibilidad. El retorno global del evento es una evidencia de que invertir en conocimiento e innovación multiplica exponencialmente el valor para la sociedad».