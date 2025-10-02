Dos startups granadinas triunfan en la final de SembrAI 2025
Los reconocimientos refuerzan el papel de Granada como polo de innovación y muestran cómo Granada y Córdoba se unen a través de la IA aplicada a la cadena agroalimentaria
IDEAL
Jueves, 2 de octubre 2025, 19:57
El talento granadino fue protagonista en el III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria (SembrAI 2025), celebrado los días 25 y ... 26 de septiembre en la Universidad de Córdoba. En la final del concurso de startups, dos proyectos nacidos en Granada se alzaron con los principales galardones:
• Bisari, con su innovadora solución de polinización mediante drones e Inteligencia Artificial, que sustituye el trabajo de las abejas en los cultivos, obtuvo el premio a la startup más sostenible.
• Hidroinfiltrador, una spinoff de la Universidad de Granada, recibió el premio a la startup más innovadora gracias a su dispositivo enterrable en cada planta, capaz de combatir los efectos de la sequía y mejorar la productividad del olivar.
Estos reconocimientos refuerzan el papel de Granada como polo de innovación y muestran cómo Granada y Córdoba se unen a través de la IA aplicada a la cadena agroalimentaria, consolidando a Andalucía como referente europeo y latinoamericano en el sector.
Ciencia, talento joven e innovación empresarial
El evento reunió a más de 1.000 asistentes presenciales y online, con representación de 25 países, 40 ponentes de primer nivel y el respaldo institucional del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transformación Digital, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.
La dimensión académica quedó reflejada en las 10 comunicaciones científicas seleccionadas por el Comité Científico, con la participación de universidades y centros de excelencia que consolidan el papel de Córdoba como referente en investigación aplicada a la IA agroalimentaria.
El espacio SembrAI Invest permitió más de 50 reuniones de inversión entre startups y fondos internacionales. El total de inversión movilizado por el evento se estima en 7 millones de euros.
La conexión con el futuro talento se materializó en talleres prácticos con más de 150 estudiantes de Formación Profesional, reforzando el vínculo entre innovación, educación y emprendimiento.
Impacto mediático y retorno de la inversión
El congreso generó un retorno mediático sin precedentes, con más de 25 millones de impresiones en prensa, radio, TV y medios digitales en España y Latinoamérica.
El dato más revelador es el cálculo del ROI ampliado (económico, social y reputacional): por cada 1 € invertido en el Congreso, se han generado al menos 4 € de valor global, traducidos en impacto económico directo e indirecto en la ciudad, formación, transferencia de conocimiento y consolidación de Córdoba como hub internacional de la IA agroalimentaria y en conexión con el Hub de IA en Granada .
Córdoba y Granada , capitales de la IA agroalimentaria
Con este éxito, Córdoba y Granada, asi como la Universidad de Córdoba y la de Granada se consolidan como el principal Hub europeo y latinoamericano en Inteligencia Artificial aplicada al agro y al food. La próxima edición, SembrAI 2026, se celebrará los días 24 y 25 de septiembre de 2026, ampliando su alcance con un espacio expositivo de robótica, maquinaria y herramientas inteligentes.
Juan Francisco Delgado, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación (INTEC), subrayó: «SembrAI 2025 ha demostrado que Córdoba y Granada, unidas, no solo son referentes en patrimonio, sino también en innovación tecnológica y sostenibilidad. El retorno global del evento es una evidencia de que invertir en conocimiento e innovación multiplica exponencialmente el valor para la sociedad».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión