Dos restaurantes para vivir experiencias culinarias inolvidables

Con la llegada de la segunda quincena de septiembre, muchos de nosotros seguimos buscando esos momentos especiales que nos conectan con amigos y parejas para dejar atrás la época estival. En este sentido, dos restaurantes se destacan como destinos ideales para vivir experiencias culinarias inolvidables en Granada.

Ambos espacios ofrecen universos gastronómicos únicos, donde la creatividad de sus chefs se traduce en platos que deleitan el paladar. Desde combinaciones sorprendentes hasta presentaciones artísticas, cada comida es un verdadero festín. Si buscas un lugar para reencuentros o o pasar momentos agradables, estos restaurantes garantizan no solo un momento memorable, sino también la posibilidad de disfrutar de un ambiente acogedor. Sin duda, son opciones perfectas para seguir celebrando la vida y la buena compañía después del verano

El placer de una cocina con raíces Firmvm

El Restaurante Firmvm, ubicado en Almuñécar, ofrece una experiencia culinaria memorable gracias a la imaginación y técnica de su chef Sergio González. Su cocina se erige como un homenaje a la costa, destacando productos frescos y locales, y fusionando sabores arriesgados de carácter internacional. González, con una sólida trayectoria en tres restaurantes con estrella Michelin, propone menús que celebran el Mar de Alborán, incorporando pescados, mariscos y productos de la huerta de la Costa Tropical. Una de las innovaciones de Firmvm es la recuperación del garum, una salsa ancestral Mediterranean adaptada al paladar contemporáneo. Sin duda, la recomendación es no tardar en regresar.

Además, con motivo de la nueva edición de Maestros Culinarios 2025 en la zona gourmet, de la plataforma de planes de IDEAL, puedes adquir de manera exclusiva al menú diseñado por Sergio

Desde celebridades hasta los amantes de la buena mesa Asador de la Reina

El Restaurante Asador de la Reina en La Zubia se ha consolidado como un auténtico santuario culinario, atrayendo a celebridades y amantes de la buena mesa. Bajo la dirección del chef Sergio Lara, un destacado egresado de la Escuela de Hostelería de Granada y reconocido en el Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronómika, la propuesta del asador es inigualable. La carta, recientemente renovada, resalta lo mejor de la cocina nacional, ofreciendo desde entrantes diversos hasta pescados frescos y carnes de alta calidad. Entre los platos más destacados se encuentran el cordero y el cochinillo asado al horno de leña, representando la tradición segoviana. En el Asador de la Reina, cada comida se convierte en una celebración de sabores, prometiendo una experiencia gastronómica inolvidable. Accede a Oferplan Granada de IDEAL y reserva ya tu mesa para disfrutar del menú especial Maestros Culinarios 2025