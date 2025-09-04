Dos restaurantes con personalidad que tienes que saborear este otoño en Granada

IDEAL Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:40 Compartir

Con el regreso a la rutina, muchos de nosotros sentimos una mezcla de nostalgia por las vacaciones y emoción por los nuevos planes que nos trae la vida diaria. En este contexto, el ámbito gastronómico se erige como una de las experiencias más esperadas, especialmente con la llegada de una nueva edición de Maestros Culinarios que promete deleitarnos con sus propuestas. La zona Gourmet de la plataforma IDEAL se encuentra repleta de opciones irresistibles que debes degustar ya.

Entre ellas, destacan dos lugares que brillan con luz propia: Onírico y Sintapujos. Cada uno ofrece una experiencia única, pero comparten un elemento esencial: la dedicación al buen trabajo y una pasión inquebrantable por la excelencia gastronómica. Onírico seduce con su enfoque innovador y creativo, mientras que Sintapujos destaca por su propuesta auténtica y acogedora.

Estos restaurantes no solo aportan frescura al panorama culinario, sino que también invitan a los comensales a explorar sabores y texturas que reaniman el paladar. Si buscas nuevas experiencias gastronómicas en este mes de septiembre, no dudes en visitar estos dos lugares a los que siempre es una suerte acudir.

Sintapujos: Cocina sin filtros, sabor sin límites

En el corazón del barrio de Los Pajaritos se encuentra Sintapujos Taberna, un rincón donde la cocina se manifiesta sin filtros. Este lugar ofrece productos de calidad y una creatividad desatada, impulsada por una filosofía clara: cocinar lo que apetece, sin artificios ni menús rígidos. Aquí, la libertad gastronómica se convierte en el pilar de cada plato. Prueba y disfruta de su exclusiva propuesta para Maestros Culinarios 2025

La carta de Sintapujos es viva y cambia constantemente, destacando especialmente el atún rojo salvaje de almadraba, tratado con el máximo respeto y originalidad. Las técnicas culinarias se fusionan con la diversión, creando texturas contrastadas y presentaciones impactantes, utilizando a menudo hielo seco para añadir un toque visual sorprendente.

Definida como una taberna gastronómica, Sintapujos invita a compartir platos en un ambiente distendido, con un servicio cercano y una cuidada selección de vinos de alta gama a precios accesibles. Detrás de esta propuesta se encuentra Manuel Adame, cuya trayectoria abarca ciudades como Córdoba, Marbella y Málaga. Junto a su pareja Carmen, ha creado un espacio que refleja autenticidad y una búsqueda constante por sorprender, siempre desde el respeto hacia los productos de calidad.

El arte de comer bien entre jardines y calma

Por otro lado, Onírico Restaurante, situado en el Hotel Villa Oniria en Granada, ofrece una experiencia gastronómica que va más allá de lo convencional. Este establecimiento se presenta como un oasis en el bullicioso corazón de la ciudad, donde la tranquilidad, la belleza y los sabores auténticos convergen. No te quedes sin la edición limitada de su menú para Maestros Culinarios 2025. Recuerda que solo puedes conseguirlo en nuestra plataforma de planes

La propuesta culinaria de Onírico se basa en la idea de que la cocina es más que técnica; es una forma de expresión que conecta con las emociones. Su menú está elaborado con productos de temporada y proximidad, destacando por el uso de ingredientes frescos que evocan la esencia de la tierra. Cada plato refleja un profundo respeto por la autenticidad, con una presentación creativa que muestra una interesante fusión entre la herencia andaluza y un enfoque contemporáneo.

Además de la excelencia culinaria, Onírico invita a disfrutar de un ambiente relajado, ideal para una cena memorable o una tranquila tarde entre jardines. En este lugar, comer se convierte en una experiencia sensorial que promueve la calma y la conexión con el entorno. Sin duda, en Onírico, el sabor es una vehiculización de paz y bienestar.

Septiembre es el momento perfecto para reencontrarse con la gastronomía, y tanto Onírico como Sintapujos ofrecen experiencias únicas que merecen ser exploradas. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de estos dos destinos que prometen deleitar tu paladar y enriquecer tus momentos en la mesa.