Dos jóvenes granadinos crean una app para que bares y restaurantes generen su carta virtual Raúl y Pablo son dos apasionados de la informática y del mundo de la hostelería. Un día decidieron poner en práctica todos sus conocimientos con este programa informático tras estudiar un Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

María Dolores Martíonez Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

Dos jóvenes granadinos, Raúl Sánchez Sánchez y Pablo Alcalde García, acaban de crear la aplicación tucartaendigital.es, totalmente gratuita y proyectada para que cualquier establecimiento de hostelería pueda ofrecer de forma ágil y sencilla sus platos, bebidas, productos y servicios de forma virtual. Está «pensada para restaurantes, tabernas y pubs e, incluso, para cines. Cualquier negocio que necesite una carta.», explica Raúl. «En lugar de tener una carta física pueden tener una carta virtual. Se les genera un QR automáticamente y, de esa manera, el responsable tiene la posibilidad de cambiar los productos en cualquier momento, añadir nuevos, borrarlos o editarlos».

Raúl y Pablo son dos apasionados de la informática y del mundo de la hostelería. Un día decidieron poner en práctica todos sus conocimientos con este programa informático tras estudiar un Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). «Nos apetecía tener nuestra propia aplicación y siempre barajamos ideas, aunque ninguna acaba de convencernos del todo». El momento llegó cuando fueron a un restaurante «que nos gustó bastante, La Espuela, y vimos que no tenía página web ni carta digital. A partir de ahí pensamos crearle una y llamar a más negocios por si les apetecía también». Maduraron la idea y proyectaron «una aplicación para no tener que hacer sólo una carta individual y que los restaurantes no se vieran obligados a interactuar con alguien. Sólo crear su cuenta, iniciar sesión y tener su propia carta virtual de forma muy sencilla». Si el propietario o responsable del negocio «quiere cambiar algo o personalizarlo no tienen que llamar al programador o la empresa sino meterse en la aplicación».

Los interesados pueden ponerse en contacto a través de la aplicación o del correo alhambratechoficial@gmail.com.

Temas

Hostelería

Restaurantes

Informática