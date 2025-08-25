Dos diputados granadinos representan a España en una visita a Ucrania en el Día de la Independencia del país Junto a una delegación de parlamentarios europeos, el socialista José Antonio Rodríguez Salas y el popular Pablo Hispán han reafirmado el apoyo a Zelenski

Sandra Palacios Granada Lunes, 25 de agosto 2025, 21:18 Comenta Compartir

España ha vuelto a reafirmar su apoyo a Ucrania y esta vez lo ha hecho cuando el país celebraba el 24 de agosto el Día de la Independencia. El socialista José Antonio Rodríguez Salas, portavoz de Defensa en el Congreso, y el popular Pablo Hispán, presidente del PP Europeo en la Asamblea del Consejo de Europa, ambos diputados en la Cámara Baja por Granada, han sido los encargados de viajar hasta allí junto a un grupo de parlamentarios europeos para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski y otros altos cargos.

«Hemos aceptado una invitación del Gobierno ucraniano para un grupo de parlamentarios, en concreto uno por cada país europeo, y hemos venido a Ucrania en el día de su independencia», explica Rodríguez Salas, quien ha calificado el encuentro como «muy positivo». «La última reunión que hemos tenido ha sido con el presidente Zelenski», afirma. Además se han producido otros encuentros con el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha; la embajadora de Estados Unidos, Julie S. Davis; y el general Kellogg, enviado especial de Donald Trump para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros.

El diputado socialista indica que han mostrado de nuevo el apoyo de España a Ucrania. «Es una guerra cruel que no tiene ningún sentido, solo meramente imperialista por parte de Rusia», subraya. «Creo que han sentido el calor de la Unión Europea», añade. En este sentido, Rodríguez Salas considera que en cada uno de los encuentros que han mantenido han notado el cariño que sienten los miembros del Ejecutivo ucraniano hacia España. «Lo he notado mucho, que apoyan cómo España está actuando con contundencia desde el minuto uno».

Reunion muy importante y estratégica con @ZelenskyyUa a quién una vez más le hemos expresado el compromiso de España y la Union Europea con Ucrania 🇺🇦 precisamente en el Día de su independencia y con el Ministro de Exteriores @andrii_sybiha entre otros.

Ucrania lo merece pic.twitter.com/pwDDhhb5m3 — Jose Antonio Rodríguez Salas  (@JoseantonioJun) August 25, 2025

Por su parte, Pablo Hispán ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes del encuentro con Zelenski y señala que han podido conversar sobre el Tribunal Especial contra el Crimen de Invasión puesto en marcha por el Consejo de Europa y del futuro de las conversaciones para poder llegar a una paz «definitiva y justa». También tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la Rada ucraniana, Ruslan Stefanchuk, sobre el apoyo militar a Ucrania y «de que se deje de financiar la guerra de Putin a través de la compra de gas a Rusia». «Le he trasladado la solidaridad del PP español y del PPE del Consejo de Europa».

España ha llevado dos diputados a Ucrania porque José Antonio Rodríguez Salas ha ido en representación del Congreso de los Diputados, como portavoz de Defensa, y Pablo Hispán, por el Consejo de Europa. «Curiosamente los dos diputados granadinos, ha sido casualidad», comenta el político socialista.