Dos detenidos por robar presuntamente dos televisores en una casa de campo en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a dos varones de 23 y 22 años como presuntos responsables del robo con fuerza de dos televisores. Estas personas fracturaron la ventana y el candado de una casa de campo para acceder a su interior y llevarse estos objetos, además de una carabina de aire comprimido como se descubrió posteriormente. La investigación llevada a cabo por los agentes junto con las pruebas obtenidas por Policía Científica permitió conocer la identidad de los autores del robo, ambos con antecedentes policiales previos en su historial. Estas personas han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando esta lo requiera, y la perjudicada ha podido recuperar los objetos sustraídos en el robo.

Los hechos se produjeron en una casa de campo de la periferia de Baza, donde dos personas se introdujeron en la vivienda fracturando un candado y una ventana. Una vez en su interior sustrajeron dos televisores de 30 de 55 pulgadas respectivamente, valorados entre los dos en aproximadamente 1.000 euros.

A raíz de la denuncia de la perjudicada y dueña de la casa se comenzaron las pesquisas donde estuvieron involucrados los grupos de investigación así como el Grupo Local de Policía Científica. Entre ambos pudieron determinar la identificación de una persona ajena al lugar de los hechos.

La investigación pudo confirmar que dicho individuo identificado no tenía vínculo ninguno con los propietarios de la vivienda ni tenía acceso a la misma, por lo que se podría tratar del autor material del robo denunciado. El desarrollo de las pesquisas con todas las herramientas disponibles al alcance de los agentes permitió la identificación del segundo involucrado en los hechos.

Los policías acudieron al domicilio de uno de los presuntos responsables, encontrando allí los televisores denunciados en el robo. De la misma manera, pudieron recuperar una carabina de aire comprimido propiedad de la perjudicada, la cual no tenía constancia de la desaparición de la misma al declarar el robo en dependencias policiales.

