Imagen de la llegada de los detenidos en la primera sesión del juicio. P.G-T.

Crimen en Granada

Dos acusados por el crimen de Los Yesos reconocen haber degollado a las víctimas pero niegan la agresión sexual

Sus otros dos compinches alegan que colaboraron en el crimen por miedo y denuncian que abusaron de forma «asquerosa» y «aberrante» de una de las víctimas para provocar más daño

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Los cuatro acusados se conocían por consumir estupefacientes en una de las casas okupas de los bajos del castillo de Castell de Ferro. Planearon asaltar ... al expadrastro de uno de ellos después de varios golpes satisfactorios. Sin embargo, el cuarto robo desembocó en un cruel doble asesinato. José, exfamiliar del acusado, y la que era por entonces su pareja, Carmen, fallecieron en su cortijo de Los Yesos en abril del año 2022. Los acusados, dos magrebíes y dos españoles, enfrentados entre sí, dividen sus defensas en dos relatos contrapuestos. Los primeros aseguran que todos participaron en el luctuoso suceso, mientras que los españoles alegan que no son responsables directos de acabar con la vida de la pareja y colaboraron en los hechos por el «miedo insuperable» tras observar la violenta conducta de sus compinches.

