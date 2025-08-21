Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una campaña de donación de sangre pasada en el Palacio de Congresos. Pepe Marín

Las donaciones de sangre caen y dejan las reservas al 60% este verano en Granada

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células pide a los granadinos que no paren de donar: «No es urgente, pero sí necesario. Los enfermos nos necesitan»

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:25

Mientras el Centro de la ciudad es tomado por turistas de todo el mundo, los otros barrios de Granada se vacían sigilosamente cada verano. El ... ruido de los coches en hora punta parece esfumarse, los comercios de toda la vida echan la persiana por unos días y, poco a poco, va ganando protagonismo una calma inusual aunque agradable. Todo el que puede escapa del calor asfixiante que estos días de atrás ha apretado sin piedad a aquel que se haya atrevido a pisar el asfalto en las horas más duras. El granadino está ausente. Y eso tiene repercusión, especialmente, en el banco de sangre.

