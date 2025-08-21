Las donaciones de sangre caen y dejan las reservas al 60% este verano en Granada

Mientras el Centro de la ciudad es tomado por turistas de todo el mundo, los otros barrios de Granada se vacían sigilosamente cada verano. El ... ruido de los coches en hora punta parece esfumarse, los comercios de toda la vida echan la persiana por unos días y, poco a poco, va ganando protagonismo una calma inusual aunque agradable. Todo el que puede escapa del calor asfixiante que estos días de atrás ha apretado sin piedad a aquel que se haya atrevido a pisar el asfalto en las horas más duras. El granadino está ausente. Y eso tiene repercusión, especialmente, en el banco de sangre.

Las vacaciones de verano sacan de Granada a los locales y, por lo tanto, a los donantes habituales

Las vacaciones de verano sacan de Granada a los locales y, por lo tanto, a los donantes habituales. Una circunstancia estacional que provoca que el stock se reduzca considerablemente durante los meses de julio y agosto en comparación con el resto del año. A día de hoy, según ha podido confirmar IDEAL, las reservas están al 60% en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia. En Andalucía, en general, ya se ha llegado «al 50% de su capacidad», por lo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) lanzaba a principios de semana un aviso urgente para donar. Los hospitales están «a menos de cuatro días» de agotar existencias, «cuando lo ideal es a siete».

En el territorio granadino, en concreto, las donaciones han bajado «no solo porque en vacaciones nos desplazamos, sino también por el calor que ha hecho. La gente ha salido menos a la calle y eso también influye mucho en que haya habido una merma importante en las colectas», explica la técnica de Promoción del Centro de Transfusión, Células y Tejidos de Granada, Lola López. La cuestión es que todos los días hay que cumplir el mismo objetivo: conseguir entre 150 y 170 donaciones de sangre.

«La sangre se fracciona en hematíes, plaquetas y plasma. Cada bolsa puede salvar tres vidas»

En verano, hay días en los que el banco de sangre granadino no pasa de las 140 muestras, por ejemplo. En tal caso, significa que faltan 10 para llegar al mínimo requerido y «eso es mucho». Aunque la sangre se dona «entera», los profesionales del laboratorio se encargan de fraccionarla en hematíes, plaquetas y plasma. «Hay que tener en cuenta que cada bolsa de sangre puede salvar tres vidas», subraya. Y añade que los hematíes tienen una caducidad de cinco días; las plaquetas, de 42 días, y el plasma se puede congelar hasta dos años.

¿Quién necesita sangre?

El principal demandante de sangre es el paciente oncológico, según la técnica de Promoción del Centro de Transfusión. «Cuando se tiene cáncer, el cuerpo consume muchas plaquetas. Los enfermos nos necesitan», insiste. Por todos ellos, Lola López anima a los granadinos a sacar «un momento» de sus vacaciones de verano para acercarse a donar. «Las reservas están al 60%, más o menos. No es urgente, pero sí necesario. Reponer siempre está bien».

El banco de sangre de Granada funciona dentro de la Red Andaluza de Transfusión Sanguínea. Es decir, la donación de una persona en cualqueir de las colectas celebradas aquí se puede transferir en una bolsa en Huelva o Sevilla, por ejemplo. La ayuda se extiende a toda la comunidad autónoma, donde algunas provincias sí presentan dificultades mayores que la granadina, «que siempre está muy concienciada con la solidaridad y la donación».

Este viernes se podrá donar en el Centro de Transfusión por la mañana y en los consultorios de Cogollos Vega y Deifontes por la tarde

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada, ubicado en la calle Doctor Mesa Morales, en Plaza de Toros, atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. También organiza colectas en los pueblos. Hoy, viernes 22 de agosto, es el turno de los consultorios de Cogollos Vega (17.30-21.00) y Deifontes (17.00-21.00). «Tu donación de sangre puede marcar la diferencia».