El doble grado de Matemáticas y Física, una carrera de matrícula de honor

El doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad de Granada (UGR) recibirá el próximo 15 de septiembre, día en el que arranca el ... curso, a estudiantes con expedientes académicos brillantes. Serán mayoría y más que absoluta los que terminaron el bachillerato con matrícula de honor. Hasta ahora 18 estudiantes han formalizdado el proceso de matriculación en estos estudios, y de ellos, 15 tuvieron la máxima puntuación en bachillerato. Es la carrera con el porcentaje más elevado de estudiantes con matrícula de honor.

«Faltan tres plazas correspondientes a estudiantes que han anulado su matrícula al haber encontrado otras opciones, y esas plazas se adjudicarán a partir del día 4», detalla el decano del centro, Manuel José Pérez Mendoza. La oferta para alumnos de nuevo ingreso de este doble título es de 21 plazas. De los matriculados hay siete chicas y once chicos.

El doble grado en Matemáticas y Física fue el título con la nota de corte más alta en la primera adjudicación en julio de la UGR y del conjunto de universidades andaluzas. En concreto, un 13,680 sobre catorce. En las siguientes adjudicaciones ha bajado algo. Pérez Mendoza argumenta que estos estudiantes, que comenzarán su andadura universitaria en pocos días, llegan con unos expedientes académicos perfectos buscando salidas a un mercado laboral que les demanda. Acuden a clase con sus compañeros de los grados de Matemáticas y de Física.

«El doble grado genera unos egresados que tienen unas posibilidades para trabajar en campos muy demandados en la actualidad, relacionados con el desarrollo tecnológico y con las últimas tendencias que hay en el mercado laboral», apunta el decano. «Eso lo unimos a que compatibilizar esos dos grados, es decir, el programa de estudios que hacen es tremendamente duro. El que termina con éxito la carrera es porque tiene una capacidad de trabajo, de aprendizaje y de sacrificio muy fuerte y eso hace que sean unos egresados que obviamente están muy bien valorados por las empresas y por el mercado laboral», explica.

En la primera adjudicación tuvo la nota de corte más alta de Andalucía: un 13,680

Son algunas de las variantes que esgrime para exponer que es una carrera que se traduce en unas notas «muy elevadas y una demanda muy elevada también». Lo que se suma a que hay un número reducido de plazas y por tanto «las notas son tan extremas, digamos tan elevadas, y creo que esa es la razón de por la que tienen estos expedientes tan altos».

En lo referente a los otros títulos que se imparten en la facultad del campus de Fuentenueva, Pérez Mendoza señala que no ha habido grandes cambios. Sí refiere algunos comportamientos positivos como en el grado de Estadística en el que hace unos años siempre quedaban plazas vacantes y ahora se cubren con una nota muy alta, algo que también relaciona con las posibilidades de trabajo que ofrece a los egresados que obtienen una buena formación en Matemáticas, en Estadística y en el manejo de la información.

Por otra parte, sobre el proceso de adjudicación de plazas en el casi centenar de grados que oferta la UGR para el curso 2025-2026, el Distrito Único Andaluz publicará mañana día 4 la segunda lista de resultas. Hasta el 10 de octubre seguirá habiendo publicaciones, hasta un total de seis. Aquellas plazas que finalmente no sean ocupadas, por renuncias y otras casuísticas, pasarán a los siguientes en las listas de espera. Al final de todo el proceso, como es habitual, habrá titulaciones con puestos libres porque no haya habido candidatos, pero serán las que menos.

La UGR ofertó 11.000 plazas para los estudiantes de primero para el curso que está a punto de empezar. Entre los títulos con más demanda, los de la rama de Ciencias de la Salud como Enfermería y Medicina. A estos se suman otras titulaciones como Psicología, Educación Primaria, Farmacia, Fisioterapia y Odontología.

Los alumnos aprovechan ya sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse a la rutina de las clases. Los que llegan nuevos tendrán, además, que adaptarse a la vida universitaria.