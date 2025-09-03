Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de alumnos, en la facultad de Matemáticas. IDEAL

El doble grado de Matemáticas y Física, una carrera de matrícula de honor

Quince de los 18 estudiantes que ya han sido admitidos obtuvo la máxima calificación en bachillerato

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:21

El doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad de Granada (UGR) recibirá el próximo 15 de septiembre, día en el que arranca el ... curso, a estudiantes con expedientes académicos brillantes. Serán mayoría y más que absoluta los que terminaron el bachillerato con matrícula de honor. Hasta ahora 18 estudiantes han formalizdado el proceso de matriculación en estos estudios, y de ellos, 15 tuvieron la máxima puntuación en bachillerato. Es la carrera con el porcentaje más elevado de estudiantes con matrícula de honor.

