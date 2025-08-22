Los divorcios aumentan un 21% en un año en Granada

Granada registró en 2024 el mayor incremento porcentual del número de divorcios de toda Andalucía, tras crecer este indicador un 21% con respecto al año ... previo, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las disoluciones matrimoniales volvieron a crecer tras descender durante dos años consecutivos tras el pequeño 'boom' pandémico provocado principalmente por el retraso en la actividad de los juzgados. Pese a todo, son hoy menos habituales que hace una década.

En concreto, a lo largo del pasado año se registraron en la provincia 1.586 divorcios, lo que equivale a una media superior a los cuatro diarios. Son 279 más que durante el ejercicio previo, lo que equivale a un incremento de 21,4 puntos porcentuales. Este es el dato más alto de toda la comunidad autónoma, a casi cuatro puntos de Córdoba, que ocupa el segundo lugar (+18,6%), y casi duplica la media andaluza (+11,6%).

Por el lado contrario, Sevilla mostró el repunte más escueto (+1,6%) y Almería fue la única provincia en la que se registró un descenso año sobre año (-2,8%).

Este repunte se produce tras dos años con este indicador a la baja, según los datos del organismo estadístico andaluz, tras tocar en 2023 el dato de divorcios más bajo desde 2005, cuando la reforma legal provocó un fuerte aumento de este tipo de procesos, que sustituyeron desde entonces a las separaciones, hoy mucho más residuales. De hecho, en Granada se produjeron prácticamente 15 divorcios por cada separación en 2024. En todo caso, la cifra del año pasado sigue siendo inferior a los 1.704 registrados en 2021, cuando la recuperación de la actividad judicial tras el parón pandémico provocó un repunte de 28,3 puntos porcentuales en un año.

Pese a que Granada destaque en este sentido en el marco andaluz en 2024, lo cierto es que los procesos de disolución matrimonial son hoy bastante menos habituales que hace una década, por ejemplo. En 2014 alcanzaron los 1.832. Desde entonces, la caída ha sido del 13,4%. Y ello pese a que en general el número de matrimonios entre personas de distinto sexo se ha mantenido bastante estable o incluso ha repuntado ligeramente, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, todavía no hay datos consolidados de 2024 que permitan hacer una comparativa de la tendencia entre ambos indicadores.

El divorcio, para cuarentones

De acuerdo con los datos del IECA, los hombres divorciados se encontraron sobre todo en el grupo de edad entre los 45 y los 49 años, que aglutinó uno de cada cinco del total. En términos generales, es esta franja donde más se producen, ya que el segundo y tercer grupo de edad con más disoluciones fueron precisamente los adyacentes. Es decir, que más de la mitad de todos los hombre divorciados en Granada (el 53%) tenía entre 40 y 54 años. La tendencia se repite sin cambios entre las mujeres.

Como dato curioso, el de los más jóvenes. El año pasado se registró un divorcio de un hombre de entre 15 y 24 años, mientras que entre las mujeres fueron tres. Esto da una idea de la diferencia de edades al llegar al matrimonio en un caso y en el otro.

Además, la estadística del IECA muestra que la mayoría de matrimonios que no sobrevivieron al año pasado fracasaron antes de alcanzar los diez años de vida. Hasta 548, algo más de un tercio del total de los divorcios (el 34,5%) en la provincia, se produjeron en este lapso de tiempo.

Por el contrario, los de más larga duración fueron los menos proclives a pasar por el proceso de disolución. 230 de los 1.586 procesos registrados en 2024 en Granada se produjeron entre matrimonios que llevaban al menos 30 años casados, lo que supone poco más de uno de cada diez (el 14,5%) del conjunto.