Los divorcios aumentan un 21% en un año en Granada

Pese al repunte en los doce últimos meses, el mayor de Andalucía, las disoluciones matrimoniales son hoy menos habituales que hace una década

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:21

Granada registró en 2024 el mayor incremento porcentual del número de divorcios de toda Andalucía, tras crecer este indicador un 21% con respecto al año ... previo, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las disoluciones matrimoniales volvieron a crecer tras descender durante dos años consecutivos tras el pequeño 'boom' pandémico provocado principalmente por el retraso en la actividad de los juzgados. Pese a todo, son hoy menos habituales que hace una década.

