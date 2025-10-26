A disposición judicial dos personas como presuntos autores de un robo en una vivienda de Pulianas Los agentes localizaron una mochila que contenía diversas herramientas: un taladro, dos radiales, un juego de destornilladores, una batidora de mezcla y un grupo soldador

Agencias Domingo, 26 de octubre 2025, 12:37

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos individuos, de 36 y 44 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda de la localidad de Pulianas (Granada).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos sucedieron días atrás, a primera hora de la mañana, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió el aviso de un salto de alarma en un domicilio de dicha localidad.

De inmediato, las patrullas de la Guardia Civil de Maracena y Colomera se desplazaron al lugar, donde el propietario de la misma les informó de haber observado saltar a una persona por la parte trasera de la misma hacia una obra colindante, portando un objeto. Al verse sorprendido, el individuo huyó de los agentes.

Posteriormente, los agentes realizaron un dispositivo de búsqueda por la zona y en la parte superior de la obra adyacente localizaron una mochila que contenía diversas herramientas: un taladro, dos radiales, un juego de destornilladores, una batidora de mezcla y un grupo soldador. Los objetos sustraídos fueron entregados a su legítimo propietario, el dueño de la vivienda.

Posteriormente, los agentes de la patrulla sorprendieron a un varón que intentaba acceder a la obra en la que se habían hallado todas las herramientas. La Guardia Civil en sus pesquisas averiguó que esta persona había sido el responsable del robo junto con otro familiar.

Como consecuencia de lo acontecido y tras las gestiones de localización del segundo presunto implicado, los guardias civiles pusieron a ambos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada.