Disfruta de 20 menús degustación en Granada a un precio exclusivo

En octubre, la agenda gastronómica de Granada se ilumina con la creatividad y maestría de nuestros talentosos chefs. Para todos los amantes de la buena comida, llega una oportunidad que no querrán dejar pasar: un 15% de descuento en todas las compras de los exclusivos menús Maestros Culinarios 2025 realizadas el 1 de octubre en la sección gourmet de la plataforma de planes de IDEAL.

Recuerda utilizar el código promocional MAESTROS25 para disfrutar de la promoción en todas tus compras. Es el momento perfecto para deleitar tu paladar y descubrir la riqueza de la cocina granadina.

Granada, con su rica tradición culinaria, ofrece mil motivos para disfrutar de su gastronomía. Los Menús Maestros 2025 presentan una carta variada que refleja lo mejor de nuestra provincia, desde platos típicos andaluces hasta innovaciones culinarias. Cada opción está diseñada para convertir cada bocado en una experiencia memorable. Elegir solo una opción puede convertirse en un verdadero dilema gastronómico ante tantas alternativas deliciosas.

Encuentra los menús en la zona gourmet de Oferplan Granada de IDEAL y forma parte de esta celebración gastronómica, donde cada plato cuenta una historia y cada sabor es un viaje inolvidable. No pierdas la oportunidad de saborear lo mejor de nuestra tierra