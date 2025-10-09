3 directos en Granada que representan lo mejor de una nueva generación de artistas

IDEAL Jueves, 9 de octubre 2025, 16:31 Compartir

Este mes en Granada vamos a disfrutar de los directos de varios artistas que representan lo mejor de diferentes generaciones en un espacio que es, por derecho propio, un templo musical de la noche granadina: Aliatar. Las tres propuestas no son solo conciertos; son ejemplos magníficos de cómo Aliatar ha logrado crear una comunidad vibrante y diversa, abierta al mundo y a nuevas generaciones.

Este emblemático lugar, ubicado en el histórico edificio del antiguo cine Aliatar, inaugurado en los años 40 y reconvertido en sala de conciertos en 2008, ha sabido mantener su rica herencia cultural mientras se adapta a las exigencias artísticas contemporáneas. Además, ahora podemos disfrutar cada mes de varias de sus propuestas a un precio exclusivo en la plataforma de planes de IDEAL, Oferplan.

Entre los conciertos que no te puedes perder este mes se encuentra el directo de Anier. El 17 de octubre, a las 21:30 horas, la artista regresa con Duskdown, un álbum que es resultado de dos años de silenciosa lucha y creación. Este regreso promete ser una experiencia única, donde los fans podrán sumergirse en una obra que desafía la inmediatez de la industria musical, ofreciendo en cambio un viaje completo a través de sus melodías. Coincidiendo con el décimo aniversario de su carrera, Anier también compartirá temas antiguos que han sido rescatados, marcando un nuevo comienzo en su trayectoria.

Otro concierto para disfrutar y anotar en la agenda será el de Jimena Amarillo, quien se presentará en su alter ego Angélika el 24 de octubre a las 21:30 horas. Convertida en un referente del nuevo pop español, Jimena trae consigo un programa lleno de emociones y sorpresas. No te quedes sin las entradas disponibles en Oferplan de IDEAL. Su enfoque como cantautora de nueva generación se refleja en su segundo trabajo, donde reivindica su capacidad creativa al componer y producir sin colaboraciones externas. La noche promete estar llena de actuaciones vibrantes que celebran la diversidad y el empoderamiento.

Finalmente, el 25 de octubre, a las 21:00 horas, Samantha Hudson sellará este mes con su irreverente proyecto musical que promete electrizar a la audiencia. Consigue ya tus entradas a un precio exclusivo. Aclamada como el ícono indiscutible de la Generación Z, su nuevo espectáculo explorará temas como la disforia y el síndrome del impostor a través de una intrigante fusión de sonidos bakala y hardcore, convirtiendo su arte en una poderosa plataforma de reivindicación para la comunidad queer.

Temas

Conciertos

Granada