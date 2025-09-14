El diputado por Granada Carlos Rojas, Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires Al granadino, vicepresidente segundo de la comisión de Asuntos Exteriores, se le reconoce su «compromiso con el fortalecimiento de los vínculos internacionales»

El diputado por Granada en el Congreso Carlos Rojas ha sido declarado Huésped de Honor por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un reconocimiento que ha recibido en una visita reciente a la capital de Argentina.

La distinción ha sido anunciada por la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paola Michielotto, que ha declarado que desde el órgano argentino se reconoce «su trayectoria académica y política, así como su permanente compromiso con el fortalecimiento de los vínculos internacionales. Su visita a nuestra ciudad es una gran oportunidad para estrechar lazos de amistad, cooperación y diálogo entre Argentina y España. Un honor recibirlo en Buenos Aires».

El político granadino, diputado en cinco legislaturas consecutivas, también ha aprovechado su visita para reunirse con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), institución con la que ha compartido una charla sobre negocios a nivel internacional.

Carlos Rojas desempeña funciones como portavoz de la comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. También es vicepresidente segundo de la comisión de Asuntos Exteriores y es vocal en la Diputación Permanente, en la comisión de Reglamento y en la comisión mixta de Seguridad Nacional.