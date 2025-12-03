Diputación presenta el plan director de la Ruta de Boabdil, que conectará 32 municipios

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto a la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena ... O'Neill, y el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha presentado el plan director de la Ruta de Boabdil, una ruta turística plenamente accesible que conectará 32 municipios.

En concreto, serán 27 localidades granadinas y 5 almerienses las que estarán dentro de este trazado. El proyecto alcanza una envergadura económica de 16.119.620 euros y cuenta con el apoyo de fondos FEDER y la cofinanciación de la Diputación de Granada. A su vez, aspira a convertirse en un hito para el desarrollo turístico-cultural del sur de la provincia.

Díaz ha destacado que «lo que estamos presentando no es solo un proyecto de infraestructuras, es una hoja de ruta integral para materializar un producto turístico-cultural que estamos seguros que va a ser una referencia imprescindible en la marca que ya tiene Granada. Queremos posicionar la Ruta de Boabdil como un destino ineludible para todos los visitantes que vengan a nuestra provincia».

Además, el diputado ha añadido que «esta iniciativa representa una oportunidad histórica para cohesionar el territorio, impulsar el desarrollo económico local y ofrecer a nuestros pueblos una herramienta real de crecimiento. Hoy damos un paso decisivo para convertir un episodio fundamental de nuestro pasado en un motor de futuro».

Por su parte, la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena O'Neill, ha recordado que el recorrido que llevó a Boabdil y a su mujer Morayma a abandonar la Alhambra tras la toma de Granada por los Reyes Católicos «fue uno de los viajes más significativos de nuestro pasado, ya que, de algún modo, supuso el cierre, el punto final, de uno de los más brillantes capítulos de nuestra historia: el protagonizado por el emirato nazarí de Granada durante casi dos siglos y medio».

En este sentido, la viceconsejera ha apuntado que la ruta tendrá su punto de partida en la Alhambra. «Se trata de una ruta que enlaza la Alhambra de Granada con la costa de Adra, donde finalmente Boabdil y parte de su corte embarcaron rumbo a Melilla para llegar a Fez». Un itinerario que va «a conectar cultural y económicamente a más de una veintena de municipios y, sobre todo, a enlazar el pasado con el presente, para forjar un futuro mejor para todos los actores implicados». Una propuesta que, en palabras de Macarena O'Neill, «permite 'trasladar' la Alhambra por toda la provincia llegando a nuevos públicos desde una perspectiva contemporánea, sostenible y sostenida en el tiempo».

Sobre el Plan Director

El plan director se configura como una hoja de ruta integral que vertebra un itinerario compuesto por 32 municipios, entre ellos localidades de la Alpujarra granadina y almeriense. El trazado principal parte de Granada, recorre municipios del área metropolitana y del Valle de Lecrín -Ogíjares, Cájar, La Zubia, Alhendín, Villa de Otura, Dílar, Padul, Cozvíjar, Dúrcal y Nigüelas- y se adentra posteriormente en la Alpujarra a través de enclaves como Pinos del Valle, Albuñuelas, Restábal, Cáñar, Carataunas, Lanjarón y Órgiva. El tramo final continúa por la Alpujarra Alta, pasando por Almegíjar, Torvizcón, Cástaras, Lobras, Cádiar, Mecina Bombarón, Válor y Ugíjar, hasta llegar a Laroles y enlazar con la Alpujarra de Almería, donde la ruta conecta con Alcolea, Fondón, Laujar de Andarax, Berja y Adra, punto final del recorrido.

La propuesta se sustenta en tres ejes estratégicos claves para garantizar una intervención sólida, transformadora y sostenible en el tiempo. El primero, la adecuación física y puesta en valor del patrimonio, contempla actuaciones para mejorar caminos históricos, señalización, equipamientos y recursos culturales asociados al itinerario. El segundo eje, centrado en la promoción, difusión y dinamización turístico-cultural, establece acciones de marketing territorial, creación de producto turístico, actividades culturales y estrategias de posicionamiento de la ruta a nivel nacional e internacional. El tercer eje, enfocado en la gobernanza colaborativa, la sostenibilidad y el seguimiento, define un modelo de cooperación institucional entre todos los municipios, impulsando una gestión participativa que garantice la continuidad y viabilidad del proyecto a largo plazo.

El Plan incluye además la creación de una plataforma digital -web y aplicación móvil- y una marca turística propia, herramientas que permitirán posicionar la Ruta de Boabdil como un destino cultural de referencia y facilitar la interacción del visitante con el patrimonio y los municipios implicados.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su compromiso con la accesibilidad integral. Todas las actuaciones previstas, desde infraestructuras hasta contenidos interpretativos, se diseñarán para eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, con el objetivo de ofrecer un turismo más inclusivo, sostenible y accesible para todas las personas.