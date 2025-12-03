Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de l plan director de la Ruta de Boabdil

Diputación presenta el plan director de la Ruta de Boabdil, que conectará 32 municipios

El recorrido planea recuperar hitos patrimoniales de 27 municipios granadinos y 5 almerienses con una inversión de más de 16 millones de euros

Ideal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:50

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto a la viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena ... O'Neill, y el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha presentado el plan director de la Ruta de Boabdil, una ruta turística plenamente accesible que conectará 32 municipios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

