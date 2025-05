Diputación pide suelo a los municipios para construir pisos de VPO un 15% más baratos

Diputación quiere construir pisos protegidos para que los jóvenes encuentren oportunidades para vivir en la provincia. El sistema ideado permitirá poder promover estas viviendas con ... un precio más barato para los compradores. La institución provincial pedirá suelo a los diferentes municipios granadinos para levantar bloques de VPO en esos solares a coste cero que repercutirán en el precio final de estos inmuebles.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, recuerda que cuando llegaron a la institución los técnicos recomendaron cerrar Visogsa, la empresa pública de vivienda, porque estaba «al borde de la quiebra». Sin embargo, pusieron en marcha un plan para sanearla que, según explica, ha dado sus frutos.

Visogsa debe actualmente a los bancos 13,7 millones de euros que eliminará a través de una operación que se aprobará en el pleno extraordinario del viernes 16 de mayo. Con los remanentes se abonará toda la deuda con las entidades bancarias que quedará a cero. De esta manera, podrán hipotecarse de nuevo cuando vayan a construir alguna promoción en cualquier punto de la provincia donde se produzca la cesión de suelo, y se intuya rentable sobre plano.

La empresa no tiene ánimo de lucro. Lo único que se busca es no vender por debajo de lo que haya costado construir las casas y que la empresa no se quede con cargas, como las que genera el sistema de las viviendas protegidas de alquiler.

Entre los lastres que tenía Visogsa estaban las viviendas sin vender, que no tenían salida, y los morosos que no afrontaban los pagos de las rentas mensuales. «A las viviendas se les ha bajado el precio para poder venderlas y la morosidad se ha bajado y se han cobrado 186.000 euros de alquileres atrasados», indica Francis Rodríguez. De hecho, se han firmado 70 escrituras nuevas desde octubre de 2023, algunas de ellas de viviendas con opción a compra que han adquirido los inquilinos.

Con la empresa «saneada» aprovecharán para construir en solares públicos que les cedan los ayuntamientos. «Siempre y cuando haya un estudio de mercado y esté el 50% de la venta garantizada previamente, se construirán esas promociones», señala José Ramón Jiménez, diputado de Obras Públicas y Vivienda. Lo que no quieren es caer «en errores anteriores» como construir en municipios que no tengan una demanda clara porque necesitan vender lo que construyan para seguir activando promociones.

Precio inferior

El diputado calcula que, al tener el suelo a coste cero, el precio final de la vivienda para los compradores podrá ser un 15% inferior al caso en el que Visogsa tuviese que comprar un solar.

«La política de vivienda va a ser una prioridad para la Diputación. Lo ha sido siempre. Pero es cierto que la clave ha sido optimizar los recursos y estar encima de la empresa para vender algunos inmuebles que nos suponían un problema y gestionar la tesorería», señala José Ramón Jiménez.

Con esta política de acabar con la morosidad en 2024 se ha cobrado más por los alquileres y además se han dejado atrás algunos gastos derivados de tener viviendas arrendadas en vez de venderlas.

Además Visogsa ha cobrado, en este tiempo, deudas que tenía pendientes como con la propia Diputación que debía a la empresa más de un millón de euros por un convenio antiguo.

Ahora hacen un llamamiento a los alcaldes para que pongan a disposición sus suelos. «Es una buena oportunidad para que los ayuntamientos cedan sus suelos y se construyan viviendas –en solares libres de cargas y que sean urbanos– y tengan así los jóvenes opciones para poder vivir en estos municipios», subraya el presidente de la Diputación. Rodríguez espera que los municipios asuman el reto de aportar sus solares vacíos y se puedan sumar proyectos al mercado de la vivienda protegida en Granada.