Diputación lanza una campaña de prevención de incendios dirigida a personas mayores

La Diputación de Granada ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y prevención de incendios en el hogar, especialmente orientada a las personas ... mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante este tipo de emergencias. El objetivo es ofrecer a la totalidad de municipios de la provincia información clara, sencilla y práctica que ayude a evitar accidentes domésticos y a saber cómo actuar de forma segura en caso de que se produzcan. Además, durante los meses de noviembre y diciembre, se impartirá una formación específica en las localidades de Alhendín, Fonelas, Trevélez, Cuevas del Campo, Colomera y Salar, con el fin de ofrecer una preparación práctica y cercana a los vecinos de estas localidades.

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha señalado que «esta campaña nace con la voluntad de cuidar a nuestros mayores, ofreciéndoles información práctica que puede salvar vidas. A veces, un pequeño gesto cotidiano marca la diferencia entre un incidente doméstico sin consecuencias y una situación realmente grave».

Además, Martos ha subrayado que «la Diputación trabaja de forma constante para mejorar la seguridad en los hogares de la provincia, y esta iniciativa forma parte de ese compromiso. Queremos que todas las personas mayores vivan con la tranquilidad de que su entorno es seguro y que conocen cómo prevenir riesgos y actuar si ocurre algo inesperado».

Recomendaciones

La iniciativa recoge una serie de recomendaciones pensadas para facilitar la convivencia diaria con elementos que pueden entrañar riesgo si no se emplean de forma adecuada. En materia de electricidad, se recuerda la importancia de no sobrecargar los enchufes y de confiar siempre en un profesional autorizado para revisar las instalaciones eléctricas del hogar. También se aconseja utilizar regletas con certificado CE y apagar todos los electrodomésticos al finalizar su uso.

En relación con la cocina, uno de los espacios donde más incendios se originan, la campaña insiste en no dejar desatendida la comida mientras está al fuego. En caso de que una sartén prenda, se recalca que nunca debe usarse agua para apagarla, ya que lo correcto es cubrirla con un paño o una tapadera. Asimismo, se recomienda mantener una limpieza periódica de la campana extractora para evitar la acumulación de grasa.

Respecto a braseros, estufas y chimeneas, se recuerda que no deben colocarse objetos inflamables cerca de ellos y que, en el caso de las chimeneas, es fundamental protegerlas con una pantalla adecuada y evitar el uso de braseros de picón o leña. Al comenzar el invierno, es aconsejable revisar el tiro de la chimenea, y bajo ningún concepto debe secarse ropa sobre braseros o estufas. También se subraya la importancia de no salir de casa dejando el fuego encendido.

En cuanto a la instalación de gas, se advierte de que, ante el mínimo olor sospechoso, es imprescindible abrir las ventanas para ventilar. Con presencia de olor a gas, no se deben manipular interruptores ni aparatos eléctricos, puesto que podrían provocar una explosión. Además, es crucial asegurarse de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.

El apartado dedicado al tabaco incide especialmente en evitar fumar en la cama y en asegurarse siempre de que las colillas han quedado completamente apagadas, dado que estos descuidos suelen estar detrás de numerosos incendios domésticos.

La campaña también incluye recordatorios generales muy útiles para el día a día como tener siempre un teléfono a mano para poder pedir ayuda en caso de urgencia, no olvidar las llaves dentro de la vivienda, ya que esto puede dificultar o retrasar la intervención de los servicios de emergencia, y comprobar, al salir de casa, que se han apagado las luces, cerrado los grifos y eliminado cualquier posible riesgo. En caso de emergencia, se insiste en contactar inmediatamente con el 112.