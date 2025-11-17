Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la campaña de prevención de incendios en la sede de la Diputación. Ideal

Diputación lanza una campaña de prevención de incendios dirigida a personas mayores

Durante los meses de noviembre y diciembre, se impartirá una formación específica en los municipios de Alhendín, Fonelas, Trevélez, Cuevas del Campo, Colomera y Salar

Ideal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

La Diputación de Granada ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y prevención de incendios en el hogar, especialmente orientada a las personas ... mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante este tipo de emergencias. El objetivo es ofrecer a la totalidad de municipios de la provincia información clara, sencilla y práctica que ayude a evitar accidentes domésticos y a saber cómo actuar de forma segura en caso de que se produzcan. Además, durante los meses de noviembre y diciembre, se impartirá una formación específica en las localidades de Alhendín, Fonelas, Trevélez, Cuevas del Campo, Colomera y Salar, con el fin de ofrecer una preparación práctica y cercana a los vecinos de estas localidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación lanza una campaña de prevención de incendios dirigida a personas mayores

Diputación lanza una campaña de prevención de incendios dirigida a personas mayores