El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado «impulsamos esta cita porque estamos convencidos de que el sector agroalimentario es uno de los motores más potentes para el desarrollo económico, turístico y cultural de nuestro territorio».

Diputación inaugura un congreso de gastronomía con cocineros de talla mundial

El Parque de las Ciencias reúne a reconocidos chefs españoles y del resto del mundo, como Jesús Sánchez, Nacho Manzano, Hugo Souchet y Susi Díaz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:52

El I Congreso Internacional de Gastronomía ENCLAVE Granada, organizado por la Diputación de Granada y por Sabor Granada, marca un antes y un después en ... la agenda gastronómica de la ciudad. Más de 45 profesionales del sector se dan cita hoy y mañana en el Parque de las Ciencias, para abordar el presente y el futuro de la cocina, la agroalimentación y la hostelería del sur de España.

