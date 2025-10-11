Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, visita Santa Fe junto a su alcalde, Juan Cobo. Ideal

La Diputación de Granada inicia los pasos para ubicar en Santa Fe un Museo de Cristóbal Colón

El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha afirmado que el proyecto forma parte de la estrategia provincial de generar nuevos atractivos culturales y turísticos, recuperar inmuebles y ponerlos en valor generando nuevas oportunidades

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:39

La Diputación de Granada ha comenzado a trabajar en la posibilidad de que Santa Fe acoja un museo dedicado a Cristóbal Colón. Así lo ha dado a conocer este sábado el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, una vez iniciadas las conversaciones con el ayuntamiento del municipio y su alcalde, Juan Cobo, con el objetivo de estudiar la mejor localización para albergar este futuro espacio cultural.

Rodríguez ha destacado que Santa Fe es «un lugar cargado de historia, donde se gestó uno de los hitos más importantes de la humanidad, el viaje de Colón que dio origen al encuentro entre dos mundos».

«Santa Fe nació con vocación de trascendencia. Aquí se firmaron las Capitulaciones, aquí empezó una aventura que cambió la historia universal. Por eso, este museo no es solo un proyecto cultural: es un motor de desarrollo que puede marcar un antes y un después en el municipio», ha remarcado.

Rodríguez ha subrayado que este proyecto se enmarca en la estrategia de la Diputación para abrir nuevos atractivos culturales y turísticos, recuperar inmuebles, ponerlos en valor y generar oportunidades de desarrollo para los municipios. «Queremos que Santa Fe cobre el protagonismo que merece como motor cultural y turístico», ha señalado el presidente.

La Diputación de Granada reafirma así su compromiso de acompañar a Santa Fe en la tarea de mantener viva su memoria y proyectarla internacionalmente como ciudad clave de la historia compartida entre España y América.

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha agradecido la predisposición de la Diputación de Granada a la localización de este museo en el municipio que se traduce en nuevas inversiones que darán paso a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. «La relevancia histórica de nuestra ciudad y sus lazos con el descubrimiento de América merecen ser contados. Esta inversión traerá nuevos turistas a Santa Fe y posicionará la ciudad como un referente cultural y patrimonial en la provincia. Con el apoyo de la Diputación, daremos un paso decisivo para recuperar y poner en valor nuestro legado histórico, impulsando el desarrollo local con la creación de nuevas oportunidades económicas y de empleo para nuestros vecinos», ha afirmado.

