La Diputación de Granada busca el apoyo de la de Jaén para reforzar el aeropuerto El presidente provincial granadino pide a la institución jienense reforzar económicamente su relación con el Federico García Lorca

La pasada semana, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, abrió el debate de si el aeropuerto debe llamarse también Jaén o solo llevar el nombre de la provincia en la que está situado. El origen de esta idea es la «falta de colaboración» que percibía la institución provincial granadina por parte de la jienense. Según dijeron se habían visto «solos» con la promoción del aeródromo y la captación (ahora también económica) de nuevas conexiones internacionales.

Como respuesta, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, destacó la «apuesta» de la administración por el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y lamentó «la falta de apoyo por parte de la Junta», en «otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén».

Este lunes 6 de octubre, Francis Rodríguez ha vuelto a ahondar en el debate enviando una carta a Paco Reyes, en la que solicita una reunión entre ambos para abordar un «refuerzo» del aeropuerto, pidiendo «un aumento de la colaboración» por parte de la institución jienense.

En su misiva, Rodríguez afirma que el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén «constituye una infraestructura esencial para nuestra provincias en su conjunto», por lo que define como «esencial» tratar este «importante asunto» tras la negociación abierta por la Diputación de Granada con varias compañías aéreas.

Una reunión urgente

El presidente de la Diputación granadina solicita que la reunión se realice «a la mayor brevedad posible» y defiende que la cooperación institucional «debe primar para poder liderar la mejora de esta infraestructura estratégica».

Además, Rodríguez apunta a la necesidad de abordar también «el futuro de la A-81», la autovía que conectaría Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz. «Dada la importancia de dicha autovía consideramos esencial que sumemos fuerzas para que su ejecución sea una realidad», sentencia el presidente granadino.

Los empresarios granadinos del sector turístico han pedido a ambas instituciones, las diputaciones de Jaén y Granada, que se vuelquen con el aeropuerto y potencien económicamente la inversión en captación de vuelos.

Desde la Diputación de Granada también reivindican el papel vital del Estado ya que las inversiones pendientes por parte de Aena las considera «unas migajas». La obra principal será el reasfaltado de la pista algo que, a ojos de la institución provincial granadina, no refuerza la figura del aeropuerto ni lo potencia.