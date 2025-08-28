Diputación financiará la construcción de un pozo en Alicún de Ortega para garantizar el abastecimiento de agua El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha visitado el municipio donde ha mantenido una reunión con el alcalde al que ha trasladado el compromiso económico de la Diputación para sufragar el coste de la infraestructura

La Diputación de Granada financiará la construcción de un nuevo pozo en el municipio de Alicún de Ortega con el objetivo de dar solución a los problemas de abastecimiento de agua que vienen sufriendo sus vecinos desde mediados de agosto.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha anunciado esta medida durante su visita esta mañana al municipio donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Rafael Marín, al que ha trasladado el compromiso económico de la institución para dar respuesta a una situación que afecta directamente al día a día de sus vecinos «con el objetivo de garantizar el suministro de un servicio tan esencial como es el agua potable a las familias».

Hasta que se materialice la construcción del nuevo pozo, la Diputación de Granada está asegurando el abastecimiento mediante un camión cisterna con más de 12.000 litros, ubicado en las inmediaciones del campo de fútbol, para garantizar el consumo básico de la población que se ha visto además incrementado en estas semanas, aunque el presidente provincial ha insistido en la necesidad de una solución estructural y definitiva.

Rodríguez también ha apelado a la colaboración institucional y ha reclamado agilidad a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: «Pedimos a la Confederación celeridad en la tramitación de los permisos necesarios porque el objetivo es acabar cuanto antes con la falta de suministro y dar una solución definitiva a los vecinos y para ello necesitamos que los trámites avancen con rapidez y entre todas las administraciones debemos trabajar para garantizarlo».

La financiación se tramitará a través de Presidencia lo que permitirá ofrecer mayor celeridad garantizando al consistorio el respaldo económico necesario para acometer la obra. «No vamos a permitir que los vecinos sigan sufriendo esta situación dando, desde la institución, todos los pasos para acabar con esta situación lo antes posible».

Por su parte, el alcalde de la localidad ha agradecido la respuesta de la institución provincial. Marín ha señalado la colaboración y el trabajo de la Diputación desde el primer momento para garantizar el abastecimiento durante estas semanas.