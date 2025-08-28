Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y Alcalde de Alicún de Ortega, Rafael Marín IDEAL

Diputación financiará la construcción de un pozo en Alicún de Ortega para garantizar el abastecimiento de agua

El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha visitado el municipio donde ha mantenido una reunión con el alcalde al que ha trasladado el compromiso económico de la Diputación para sufragar el coste de la infraestructura

IDEAL

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:53

La Diputación de Granada financiará la construcción de un nuevo pozo en el municipio de Alicún de Ortega con el objetivo de dar solución a los problemas de abastecimiento de agua que vienen sufriendo sus vecinos desde mediados de agosto.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha anunciado esta medida durante su visita esta mañana al municipio donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Rafael Marín, al que ha trasladado el compromiso económico de la institución para dar respuesta a una situación que afecta directamente al día a día de sus vecinos «con el objetivo de garantizar el suministro de un servicio tan esencial como es el agua potable a las familias».

Hasta que se materialice la construcción del nuevo pozo, la Diputación de Granada está asegurando el abastecimiento mediante un camión cisterna con más de 12.000 litros, ubicado en las inmediaciones del campo de fútbol, para garantizar el consumo básico de la población que se ha visto además incrementado en estas semanas, aunque el presidente provincial ha insistido en la necesidad de una solución estructural y definitiva.

Rodríguez también ha apelado a la colaboración institucional y ha reclamado agilidad a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: «Pedimos a la Confederación celeridad en la tramitación de los permisos necesarios porque el objetivo es acabar cuanto antes con la falta de suministro y dar una solución definitiva a los vecinos y para ello necesitamos que los trámites avancen con rapidez y entre todas las administraciones debemos trabajar para garantizarlo».

La financiación se tramitará a través de Presidencia lo que permitirá ofrecer mayor celeridad garantizando al consistorio el respaldo económico necesario para acometer la obra. «No vamos a permitir que los vecinos sigan sufriendo esta situación dando, desde la institución, todos los pasos para acabar con esta situación lo antes posible».

Por su parte, el alcalde de la localidad ha agradecido la respuesta de la institución provincial. Marín ha señalado la colaboración y el trabajo de la Diputación desde el primer momento para garantizar el abastecimiento durante estas semanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  4. 4 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    «¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación financiará la construcción de un pozo en Alicún de Ortega para garantizar el abastecimiento de agua

Diputación financiará la construcción de un pozo en Alicún de Ortega para garantizar el abastecimiento de agua