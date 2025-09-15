Diputación destinará 1,1 millones a la adecuación de estacionamientos en áreas de gran afluencia Un total de 56 municipios de la provincia son los beneficiarios de estas ayudas, que tiene una cuantía máxima de 50.000 euros por localidad

El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha anunciado la aprobación definitiva, en Junta de Gobierno, de las ayudas destinadas a sufragar los gastos de adecuación de espacios destinados a estacionamientos en centros comerciales, áreas turísticas y zonas de gran afluencia de público en los municipios de la provincia. Con una inversión total de 1,1 millones de euros, supondrá un impulso clave para las localidades, que contarán con 50.000 euros de cuantía máxima para los proyectos.

Navarro ha destacado que «esta aprobación supone un paso muy importante para nuestros municipios, especialmente para aquellos que necesitan mejorar sus espacios comerciales y turísticos para seguir siendo atractivos. Con estas inversiones contribuimos a dinamizar la economía de estas localidades y a generar oportunidades de empleo en sectores clave como el comercio, el turismo y los servicios».

Además, el portavoz del Equipo de Gobierno ha hecho hincapié en que «muchos municipios podrán modernizar sus infraestructuras y mejorar la accesibilidad de sus áreas de mayor actividad y, en definitiva, avanzar hacia un modelo de desarrollo económico más competitivo».

Estas cuantías permitirán financiar actuaciones como mejoras en la movilidad, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento, gestión de residuos, aumento de la eficiencia energética y otras intervenciones necesarias para modernizar los espacios vinculados al comercio y el turismo local.

Municipios beneficiarios

Los 56 municipios beneficiarios de estas ayudas son Alpujarra de la Sierra, Castril, Molvízar, Salar, Lanjarón, Los Guájares, Moclín, Albuñuelas, Torvizcón, Castilléjar, Zafarraya, Dílar, Ugíjar, Torrenueva Costa, Benalúa, Caniles, Baza, Morelábor, Pórtugos, Ogíjares, Carataunas, Válor, Cortes y Graena, Jete, La Calahorra, Freila, Almuñécar, Galera, Moraleda de Zafayona, La Taha, Pampaneira, Huéscar, Órgiva, Bérchules, Cuevas del Campo, Calicasas, Güejar Sierra, Calahonda-Carchuna, Fuente Vaqueros, Alfacar, Benamaurel, Trevélez, Guadix, Cúllar Vega, Bubión, Gójar, Albuñol, Otura, Otívar, Fonelas, La Malaha, Pinos Genil, Santa Fe, Capileira, Nevada y Nívar.

