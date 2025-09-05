Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años

La crisis del ladrillo de hace década y media dejó, en la mayoría de las zonas de expansión, cementerios de hormigón compuestos por armazones de ... pisos sobre plano que nunca se terminaron. En el Área Metropolitana granadina también florecieron esos esqueletos de inmuebles inconclusos.

Desde Visogsa, reflotada tras estar a punto del cierre, el gobierno de Francis Rodríguez, se propuso emplear esta empresa para construir pisos de protección oficial e insuflar un poco de aire al asfixiante mercado inmobiliario.

En esa búsqueda de suelos para construir viviendas, la institución provincial se topó con estos bloques sin paredes ni ventanas que se presentaban como una opción más rápida para poder sacar VPO al mercado.

Por eso, tras un par de operaciones inmobiliarias, Diputación transformará dos estructuras de viviendas inacabadas en pisos de protección oficial. Este será solo el principio, ya que la búsqueda de oportunidades así continúa por todo el Cinturón granadino.

La empresa provincial comenzó su última gran promoción de viviendas protegidas en 2022 en la Chana y está a punto de entregar estos 153 pisos, a la espera de la primera ocupación.

Visogsa ha comprado ya dos bloques sin terminar para sacar de ellos 86 VPO. Uno de estos edificios incompletos está en Churriana de la Vega y el otro, en Las Gabias. Ambos son edificios que llevan parados 17 años. Desde 2008 nadie se había lanzado a terminar estas casas sin puertas. La crisis dejó estos proyectos en esa fase intermedia y hasta ahora no se habían relanzado para concluirse.

Además de la escasez de viviendas que reina en el Área Metropolitana las dos nuevas promociones tienen una característica muy atractiva:están situadas muy cerca de la ampliación del metro, que conectará Armilla y Las Gabias. El bloque churrianero está a poco más de cinco minutos a pie de la futura parada Churriana de la Vega y el de Las Gabias, tiene las vías del metro en la misma puerta. Esto hace que los pisos se revaloricen incluso sin estar terminados. La empresa de Diputación comenzará la obra de los dos edificios del Área Metropolitana a finales de año y los tendrá listos en 18 o 20 meses. Como ha pasado tanto tiempo habrá que adaptar instalaciones a la nueva normativa como los garajes.

Además, invertir dentro del edificio un 10% más en las propias viviendas pero no cambiar el número de pisos inicialmente establecidos en el proyecto. En Churriana se construirán 20 pisos y en Las Gabias la promoción es de 66 viviendas protegidas.

La idea que tiene Visogsa es comercializar los edificios sobre plano. Bueno, sobre estructura, en cuanto la Junta le conceda la categoría de vivienda protegida. Además, este lanzamiento al mercado servirá para tantear la demanda.

Por la estabilidad de la empresa, Diputación se lanzará a realizar promociones que tengan reclamo antes de ser construidas, en este caso, terminadas. Para ellos, la viabilidad de la empresa es lo único que podrá garantizar la capacidad de seguir construido este tipo de pisos. El diputado de Vivienda, José Ramón Jiménez, señala que se trata de una gran oportunidad que podrá realizarse con más promociones si sale bien.

De hecho, en Gójar, Diputación prepara dos estructuras para poder terminarlas como estas. Una de ellas es propiedad municipal y la otra de Visogsa y de ambas saldrán medio centenar de VPO en un futuro próximo.

Una nueva calle

Sobre la promoción de Churriana de la Vega el alcalde, Antonio Narváez, explica que supone una gran oportunidad de recuperar un edificio en estructura, en mitad del pueblo, que se paralizó y que ahora será retomado. «Un grupo inversor de Granada lo compró hace unos seis meses para rematarlo pero finalmente, tras llegar a un acuerdo, será Visogsa la que haga los pisos», manifiesta el primer edil. Narváez apunta que el Ayuntamiento comprará unas viviendas viejas que hay junto al edificio para sacar una calle nueva y dejar un solar para futuras viviendas protegidas.

La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, señala el espacio comprado por Visogsa se quedó paralizado tras la grave situación económica de 2008 y que con esta compra se «resucita un espacio perecido que recordaba a aquella crisis». Desde este Ayuntamiento se van a adherir al Decreto de Vivienda de la Junta «para poner a disposición nuestro suelo urbanizable de cara a facilitar la construcción de vivienda accesible y asequible para los gabirros», anota la alcaldesa.