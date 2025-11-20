Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con una campaña contra el Ciberbullying'

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la convivencia positiva y fomentar la prevención del ciberacoso mediante actividades participativas impulsadas desde los Servicios Sociales Comunitarios, en coordinación con centros educativos y ayuntamientos

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:02

La Diputación de Granada ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con un acto celebrado en la sede de la institución ... provincial bajo el lema 'ON a la diversión, OFF al ciberbullying', una edición centrada en la defensa del derecho de niños, niñas y adolescentes a disfrutar y relacionarse en entornos seguros, respetuosos y libres de violencia digital. El encuentro, que ha congregado a escolares de Puebla de Don Fadrique, Purullena, Deifontes, Jun Huétor Vega y Torrenueva, ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, y el diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González.

