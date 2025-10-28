Diputación y Cámara arrancan un proyecto para promover el relevo generacional en el comercio El presidente del organismo provincial ha precisado que esta partida se incluirá en los presupuestos que se debatirán en noviembre

Rebeca Alcántara Granada Martes, 28 de octubre 2025, 12:00 | Actualizado 12:29h.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado que la administración supramunicipal destinará 150.000 euros a un proyecto pionero para promover que haya relevo en los negocios granadinos a través de la Cámara. Rodríguez ha destacado la importancia de mantener los negocios que refuerza la identidad.

Rodríguez ha indicado que será el órgano empresarial el que se encargará de la gestión de los fondos y ha dicho que es una iniciativa piloto y que si funciona bien querrían aumentar el presupuesto para el próximo año.

En este sentido, ha afirmado que es clave trabajar en afianzar los comercios para que los pueblos tengan más servicios y ha dicho que esto también ayuda a fijar población en los municipios de la provincia. «Esto nos permite que las personas quieran volver al pueblo y que se vea el pueblo como un lugar de futuro y con futuro», ha aseverado, al tiempo que ha resaltado que hay que apostar por negocios rentables y pegados al entorno.

Hay que tener en cuenta que uno de los problemas a los que aluden los pequeños comerciantes es precisamente el hecho de que existe una falta de relevo, incluso en el caso de negocios que funcionan bien. Por lo tanto, la iniciativa responde a una de sus demandas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, ha valorado que la Diputación sea consciente de la importancia que tienen los negocios en la vida de cualquier municipio, pero más aún en el medio rural. «Qué valioso es que se tenga claro que para fijar población hace falta mantener empresas. Este proyecto no puede ser más acertado», ha considerado.

En este punto, ha aprovechado para resaltar que Cámara Granada ya tiene en marcha otras iniciativas que también tienen como objetivo afianzar el tejido empresarial de los pueblos granadinos. Se ha referido al plan de mejora de la competitividad, en el que también trabajan con la Diputación, y que entre 2024 y 2025 ha servido para ofrecer ayudas a 478 empresas, con una inversión de 3 millones de euros.

El presidente de la Diputación, que ha confiado en que el proyecto funcione y el próximo año el dinero destinado pueda incluso duplicarse, ha precisado que esta partida se incluirá en los presupuestos que se debatirán en noviembre.