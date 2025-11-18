Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recogida de animales en Granada. Ideal

Diputación activará un servicio de veterinario por los pueblos y recogida de animales en Granada

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:26

El bienestar animal tendrá protagonismo en el presupuesto con un millón de euros, gracias a la implantación de un nuevo servicio veterinario provincial en colaboración ... con el Colegio de Veterinarios destinado a municipios que no cuentan con este recurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

