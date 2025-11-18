Diputación activará un servicio de veterinario por los pueblos y recogida de animales en Granada
Granada
Martes, 18 de noviembre 2025, 18:26
El bienestar animal tendrá protagonismo en el presupuesto con un millón de euros, gracias a la implantación de un nuevo servicio veterinario provincial en colaboración ... con el Colegio de Veterinarios destinado a municipios que no cuentan con este recurso.
Los pueblos que no cuenten con veterinario podrán tener este servicio, que además se prestará con una ambulancia y todos los medios necesarios para asistir a los animales que estén enfermos.
Además habrá nuevas inversiones en el centro de protección animal de larga estancia y para la recogida y alojamiento de animales abandonados. En paralelo, Medio Ambiente incorporará un millón de euros para apoyar a las comunidades de regantes, 2,4 millones de euros para la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos y 4,5 millones de euros para nuevas mejoras en la Ecocentral, una instalación de referencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión