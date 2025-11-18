Diputación activará un servicio de veterinario por los pueblos y recogida de animales en Granada

El bienestar animal tendrá protagonismo en el presupuesto con un millón de euros, gracias a la implantación de un nuevo servicio veterinario provincial en colaboración ... con el Colegio de Veterinarios destinado a municipios que no cuentan con este recurso.

Los pueblos que no cuenten con veterinario podrán tener este servicio, que además se prestará con una ambulancia y todos los medios necesarios para asistir a los animales que estén enfermos.

Además habrá nuevas inversiones en el centro de protección animal de larga estancia y para la recogida y alojamiento de animales abandonados. En paralelo, Medio Ambiente incorporará un millón de euros para apoyar a las comunidades de regantes, 2,4 millones de euros para la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos y 4,5 millones de euros para nuevas mejoras en la Ecocentral, una instalación de referencia.