Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso al Ayuntamiento de Loja IDEAL

Dimite un concejal de Loja por desaveniencias con el alcalde

Antonio Campaña ha sido edil de Deportes, Salud o Eficiencia Energética en el quipo de gobierno del municipio desde 2019

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:52

Comenta

El concejal de Deportes, Salud y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Loja, Antonio Campaña, ha presentado su dimisión este jueves por desaveniencias con el alcalde ... del muncipio, Joaquín Camacho (PP). El edil ha expresado en declaraciones a 'Onda Cero' que no estaba a gusto en el partido desde hace un año y que ya entonces le transmitió al regidor su intención de dejar el partido. Comenzó a desempeñar esta función en 2019. Le sustituirá en el pleno otro representante del grupo popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  5. 5 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  10. 10 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dimite un concejal de Loja por desaveniencias con el alcalde

Dimite un concejal de Loja por desaveniencias con el alcalde