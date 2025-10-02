Dimite un concejal de Loja por desaveniencias con el alcalde
Antonio Campaña ha sido edil de Deportes, Salud o Eficiencia Energética en el quipo de gobierno del municipio desde 2019
Jueves, 2 de octubre 2025, 16:52
El concejal de Deportes, Salud y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Loja, Antonio Campaña, ha presentado su dimisión este jueves por desaveniencias con el alcalde ... del muncipio, Joaquín Camacho (PP). El edil ha expresado en declaraciones a 'Onda Cero' que no estaba a gusto en el partido desde hace un año y que ya entonces le transmitió al regidor su intención de dejar el partido. Comenzó a desempeñar esta función en 2019. Le sustituirá en el pleno otro representante del grupo popular.
Antonio Campaña ha entregado ya su acta como concejal en el consistorio. No obstante, el Partido Popular mantiene en Loja la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones de 2023. Joaquín Camacho alcanzó en los pasados comicios seis de cada diez votos y logró una mayoría holgada de 13 ediles para gobernar sin sobresaltos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión