Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada Podrás disfrutar en la capital de conciertos, espectáculos y exposiciones, así como de fiestas populares en pueblos de la provincia

Granada viene cargada de planes este fin de semana y la mejor parte es que en IDEAL hemos hecho una recopilación de aquellos que son gratuitos. Podrás disfrutar en la capital de conciertos, espectáculos y exposiciones, así como de fiestas populares en pueblos de la provincia. Estas son las diez actividades que ha seleccionado este periódico:

1 Concierto La Carroza del Teatro Real

La Carroza del Teatro Real acerca la ópera y la zarzuela a Granada con un concierto gratuito el sábado en la explanada del Palacio de Congresos. Se trata de un repertorio con obras de Puccini, Verdi, Bizet y Falla, interpretadas por jóvenes talentos del programa internacional Crescendo.

Este programa busca dar proyección internacional a jóvenes cantantes de todo el mundo y ya ha contado con 80 artistas de 14 nacionalidades en sus cuatro ediciones. El Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural Granada y el Teatro Real han anunciado que este sábado 4 de octubre, a las 20.30 horas, se instalará en la explanada del Palacio de Congresos para ofrecer un concierto lírico gratuito y abierto a todos los públicos.

2 Encuentro literario Cultur_ALH

Cultur_ALH es un encuentro internacional de cultura que reúne anualmente en la Alhambra una selección de la mejor literatura contemporánea mediante la palabra oral, escrita, musical y digital, la poesía, la narración, la performance, el documental, el arte urbano y la escritura crítica. Además es el primer festival del mundo que se declara bibliodiverso, sostenible, igualitario e inclusivo.

El encuentro tendrá lugar en los espacios más emblemáticos de la Alhambra del 3 al 5 de octubre, aunque tendrás que darte prisa si quieres conseguir tu entrada, porque están prácticamente agotadas para la mayoría de actividades.

3 Circo La Coquette

La compañia Kanbahiota Troup trae a Granada 'La Coquette', con una gran estrella de circo de los años 50 que tiene preparado un gran espectáculo. La técnica, la magia y sobre todo el humor se entremezclarán para hacer disfrutar a todos los públicos.

El espectáculo tendrá lugar este domingo 5 de octubre a las 18 horas en la plaza Adolfo Suárez, en Armilla, con una duración aproximada de 50 minutos.

4 Pórtugos Fiestas populares

Las fiestas de Pórtugos, en la Alpujarra, comienzan este viernes 3 de octubre y allí podrás disfrutar de misas, procesiones, conciertos, juegos, tradiciones y mucho más. En su primer día tendrá lugar el traslado de Ntra. Señora de las Angustias desde la Emita a la Iglesia a las 19 horas y por la noche, a las 23 horas, habrá una verbena amenizada por DJ Checa y Edu Robles.

El sábado habrá juegos y pasacalles para los más pequeños a las 17 horas y la tradicional procesión será a las 20 horas por las calles del pueblo. A las 23 horas la Orquesta Davinci será la protagonista de la noche. El domingo habrá churros con chocolates a las 10 horas en la Plaza de Churriana y a las 20 horas será el Castillo de Fuegos Artificiales.

5 Moclín Romería del Cristo del Paño

Moclín es protagonista de una de las manifestaciones religiosas más tradicionales de Andalucía: la Romería del Cristo del Paño del 5 de octubre. El Cristo no es una talla, sino un lienzo de grandes dimensiones que fue regalado a la localidad por los propios Reyes Católicos en el siglo XV.

El nombre se le acuñó un siglo más tarde cuando se le atribuyó la curación milagrosa de un sacristán que había perdido la vista casi en su totalidad por unas cataratas. Un día, el sacristán recuperó la vista mientras limpiaba el lienzo. Esta dolencia se conocía antiguamente como 'enfermedad del paño'. Fue a partir de entonces cuando empezaron a acudir a Moclín enfermos de todo tipo en busca de un remedio para sus males.

Esta romería fue la que inspiró a Federico García Lorca para su obra de teatro 'Yerma', que actualmente se sigue celebrando el 5 de octubre a las faldas del castillo. La hora de inicio será a las 12.

6 Realejo Flealejo Market

El Flealejo es un mercado de segunda mano, con moda vintage y artículos sostenibles. Aquí encontrarás tesoros de ropa, decoración, discos, entre otros. Se encuentra en un entorno estupendo para los más pequeños, con el parque infantil y para amigos con los bares y terrazas de alrededor. De 10h a 15h. ¡Un planazo chulísimo!

Este mercado estará en el Campo del Príncipe, en el Realejo, de 10 a 15 horas el domingo 5 de octubre. La entrada es libre.

7 Festival FICH La Chana

El XIV Festival Independiente de La Chana (FICH) tendrá lugar este sábado 4 de octubre desde 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en el Parque de las Alquerías. La entrada será libre y gratuita.

Durante el día se podrá disfrutar en el barrio de un mercadillo de artesanía, diferentes talleres, actividades infantiles, una paella popular y yoga, entre otras muchos planes que podrás encontrar en el parque.

8 Charla Literatura con Cristina Morales

La librería Bakakai acoge este viernes 3 de octubre a las 19 horas a Cristina Morales: Literatura y censura, una charla–conversación organizada por la CNT-AIT de Granada dentro del Otoño libertario.

La escritora abordará cómo operan la censura y la autocensura en la creación, los límites impuestos al discurso y la fricción entre libertad de expresión, moral y poder, abriendo un debate crítico con el público. El encuentro toma como punto de partida su obra y su experiencia escénica, para pensar colectivamente la relación entre literatura, cuerpo y conflicto. Se recomienda reservar plaza en bakakai@libreriabakakai.net. La entrada es libre hasta completar aforo.

9 Exposición Epifanías de Eugenio Cuttica

Comisariada por Reyes Abad Flores, Epifanías reúne una selección de piezas de gran formato que reflejan las constantes creativas del maestro argentino, Eugenio Cuttica: la naturaleza como escenario simbólico, la presencia de la infancia como metáfora de pureza y conocimiento, y la exploración de lo espiritual a través de mitos universales.

La exposición tendrá lugar en el Centro Cultural CajaGranada, en Avenida de la Ciencia, en la Sala de Exposiciones Temporales. El horario es de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

10 Concierto Otoño sonoro

Este sábado 4 de octubre tendrá lugar un concierto titulado All Brahms, interpretado por Daniel Carmona al piano. Será en el Centro de Documentación Musical de Andalucía a las 12 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Daniel Carmona nació en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y su actividad como concertista se ha centrado en gran parte del territorio español, así como en Croacia, Portugal y Países Bajos. Destacan los recitales realizados en el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio CentroCentro del Palacio Cibeles de Madrid, el Paraninfo de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela, la Sala de Cámara del Auditorio 'Miguel Delibes' de Valladolid, el Centro Municipal Integrado de Gijón y el Teatro Juan del Enzina de Salamanca.