La dieta sin gluten en Granada cuesta mil euros más al año

Una enfermedad que se esconde

La celiaquía es una enfermedad sistémica inmunomediada, provocada por el gluten y otras proteínas de cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta y algunas variedades de avena, en individuos genéticamente susceptibles. Cuando un celiaco consume alimentos con gluten su sistema inmunitario reacciona causando daño a las vellosidades intestinales, de forma que estas no absorben bien minerales y nutrientes. Los síntomas más frecuentes son pérdida de peso, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter, dolores abdominales y anemia, pero en ocasiones no se presentan o no es fácil identificarlos, lo que explica que el 75% de los afectados ignoren su condición. El diagnóstico de sospecha se establece mediante un análisis de sangre, pero para confirmarlo hace falta una biopsia intestinal o un estudio genético. Aunque hay varios fármacos en estudio, el único tratamiento de la celiaquía es el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida, basada en alimentos naturales: legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten (arroz y maíz).