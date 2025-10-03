Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El acusado, tras ser detenido por la Policía Nacional. Policía Nacional

Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa

Durante el juicio, la fiscalía de Granada eleva de nueve años y diez meses de cárcel a catorce años la petición de condena del procesado

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:53

Comenta

El procesado fabricó un alambicado artefacto explosivo y lo colocó en la casa de su madre, en la localidad granadina de Santa Fe, para hacerlo ... estallar con un mando a distancia mientras ella dormía. Pese a ello, ha dicho en la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial, que no quería hacer daño a la mujer, que esperaba que su progenitora saliera indemne de la deflagración, que no llegó a producirse. Presuntamente, el autor de los hechos llegó incluso a apretar el botón que debía activar el ingenio, pero algo falló. Si embargo, la víctima, de avanzada edad, resultó intoxicada por la inhalación de gas. La rápida intervención de la Policía Local del municipio evitó males mayores, según manifestó el letrado que ejerce la acusación particular en este caso, que agradeció a los agentes su actuación. Fue la madrugada del 6 de febrero del pasado año y la afectada tenía entonces 82 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  2. 2 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  5. 5 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  8. 8

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  9. 9 La toma de los Javis, Federico y Granada
  10. 10 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa

Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa