Los trastornos del sueño no afectan solo a los adultos. Cada vez más niños tienen problemas para dormir. «La comida basura para cenar y sobre ... todo las fuentes de luz azul como tabletas, móviles, consolas, le dicen al cerebro que no se duerma, evitando que se libere melatonina, la hormona que induce el sueño. Luego el neurodesarrollo está muy comprometido», asegura la neurofisióloga del Virgen de las Nieves Carmen Iznaola.

Un niño crece porque duerme y se libera hormona del crecimiento, pero tiene que dormir en un sueño concreto, «profundo». Pero hoy día es «más difícil». Esta experta recuerda cuando «lo normal» era que el padre o la madre le contara un cuento. Ahora, «le ponen el iPad y a correr, se lo cuenta la máquina».

Iznaola lo relaciona con el aumento de otros trastornos: «Se diagnostica déficit de atención e hiperactividad a niños cuando lo que les pasa es que duermen mal. Un gran problema se nos viene encima cuando dentro de unos años sean grandes».