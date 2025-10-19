Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Se diagnostica déficit de atención e hiperactividad a niños cuando lo que les pasa es que duermen mal»

La exposición a pantallas y la comida basura comprometen el neurodesarrollo, según la neurofisióloga del Virgen de las Nieves Carmen Iznaola

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:50

Los trastornos del sueño no afectan solo a los adultos. Cada vez más niños tienen problemas para dormir. «La comida basura para cenar y sobre ... todo las fuentes de luz azul como tabletas, móviles, consolas, le dicen al cerebro que no se duerma, evitando que se libere melatonina, la hormona que induce el sueño. Luego el neurodesarrollo está muy comprometido», asegura la neurofisióloga del Virgen de las Nieves Carmen Iznaola.

