Día de la Hispanidad en la Capilla Real y procesión de Nuestra Señora del Rosario Coronada

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen del Pilar, conmemoraciones que revisten un carácter especial en la Capilla Real. Este emblemático lugar es conocido por ser el reposo final de los Reyes Católicos

La jornada dará comienzo con una Eucaristía que tendrá lugar a las 11:00 horas, presidida por el capellán mayor Manuel Reyes Ruiz y concelebrada por los miembros del Cabildo Real. Esta celebración religiosa es un momento significativo para los fieles, quienes son invitados a participar activamente en este acto litúrgico. A continuación, a las 12:00 horas, se llevará a cabo un acto institucional que contará con la presencia de autoridades municipales. Ante la majestuosa tumba de los Reyes Católicos, situada frente al altar, se realizará la tremolación del Estandarte de Castilla

En este solemne acto, se entonará el «Te Deum», una himno de alabanza y acción de gracias a Dios, que precede a la ofrenda floral que las autoridades, junto con el capellán mayor, depositarán en la cripta, rindiendo así homenaje a los monarcas. Tanto la Eucaristía como el acto institucional están abiertos a la asistencia de todos los fieles

Procesión de alabanza Nuestra Señora del Rosario Coronada

Por la tarde tendrá lugar en el Realejo la procesión de alabanza a Nuestra Señora del Rosario Coronada, Copatrona de Granada, y Capitán General de la Armada Española, por su protección sobre la misma en la histórica batalla de Lepanto. El cortejo procesional partirá desde la iglesia de Santa Cruz La Real - Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo) a las 18:00 horas con el siguiente itinerario: Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, Jesús y María, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Plaza Isabel la católica, Pavaneras, Santa Escolástica, Fortuny, Carnicería y Plaza de Santo Domingo, regresando sobre las 21:30 h.

Bandas de Música: Abre el cortejo la Banda de CC. y TT. de Jesús Despojado y tras el paso de la Santísima Virgen, la Banda y Unidad de Música Ntra. Sra. de los Ángeles. El paso será comandado por Alberto Ortega García y portado por sus dos cuadrillas de costaleros.

Jubileo de la Esperanza Peregrinación de la Archidiócesis de Granada

El pasado lunes inició la peregrinación de la Archidiócesis de Granada hacia Roma, con el objetivo de ganar las indulgencias del Jubileo de la Esperanza. En esta peregrinación, un centenar de personas viajan acompañados por los sacerdotes José Carlos Isla Tejera y Francisco M. Fernández Adarve. El arzobispo Mons. José María Gil Tamayo y su equipo también se unen a esta significativa travesía en la jornada de hoy

Los peregrinos tendrán la oportunidad de participar en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro el mismo 12 de octubre, donde pasarán por la Puerta Santa, ganando así el jubileo. Este enriquecedor viaje concluirá el día 13 en Asís, tras celebrar la Santa Misa en la Basílica de San Francisco.