Un día con las expertas en apagones del distrito Norte de Granada

El apagón pilló con el paso cambiado a todo el país salvo a los vecinos del distrito Norte de la ciudad de Granada, más que ... acostumbrados a los cortes de luz. Mientras, por ejemplo, en las ferreterías de la Plaza Fortuny o de la calle Alhóndiga los granadinos hacían cola para llevarse un camping gas, unas pilas o unas linternas, en barrios como La Paz o Cartuja, simplemente, se abrían los armarios y los cajones y se sacaba el 'kit de emergencia' para los cortes de luz.

Ampliar Beatriz, junto a Rosario, sostiene el botón rojo que le conecta con las urgencias. Javier F. Barrera

Prácticamente, no hay una familia en este distrito que no tenga su transistor a pilas de toda la vida. Lo que fue algo histórico para todos los españoles, para las personas que viven en el distrito Norte fue un día más de sus historias sin luz.

Lola, limpiadora Ahora han descubierto en Granada lo que nosotras hemos pasado años»

Se llama Manuela López Águila, «pero me dicen Lola, porque de pequeña mi tía me decían Manolilla, y yo entendía solo el final y así me quedé. Vive en el distrito Norte y con su madre tiene una pequeña tienda en Enrique de Jorquera. Vende de todo, chuches, pan, productos del hogar, de limpieza y de alimentación. La tienda le dicen la de La Chica.

Una vez más, fue otro día más. «Lo único que no fue normal es no tener internet, para comunicarnos con nuestros hijos que viven lejos, en Pamplona y en Jun». De igual forma, tampoco se alegra del apagón. «Pero ahora han descubierto en Granada lo que nosotros hemos pasado años, que no han sido horas. Pero alegrarnos no, porque se pasa muy muy mal. Como ahora les ha afectado, se dan cuenta».

Rosario, presidenta vecinal «Ojalá el apagón sirva al menos para que no nos criminalicen, no nos juzguen»

Rosario actuó el lunes de forma automática. «En cuanto se fue la luz, saqué del armario mi linterna y mi hornillita de camping gas. Sabíamos que iba a ir para largo porque teníamos la radio puesta». Y echaron el día como cualquier otro día sin luz. «Por la tarde los vecinos nos bajamos a la placeta y estuvimos charlando, con los niños, compramos pipas y unos refrescos y estuvimos hasta las nueve de la tarde que nos subimos a casa».

No todo fue alegre zarabanda. Siempre en estos casos se preocupan por las personas mayores del barrio y sobre todo, con las que necesitan dispositivos eléctricos, ya sean del servicio de teleasistencia ya sean electrodependientes. «Y más porque no sabíamos lo que iba a durar. Tampoco sabíamos la solución. Porque cuando tenemos cortes de luz llamamos a la alcaldesa de barrio, que llama a su vez a Endesa y se intenta solucionar lo antes posible. Pero esta vez no sabíamos cómo iba a salir la cosa».

Al estar todo el mundo en Granada sin luz, y no solo ellos, surgieron muchas conversaciones. «Nosotros no somos malos, pero sí nos dimos cuenta de que el apagón es una forma de que la gente sepa el sufrimiento que nosotros llevamos pasando desde hace más de 17 años. Puede parecer que somos un poco egoístas o un poco malas, por decirlo así. Pero lo mismo ahora se ponen en nuestro pellejo. Ojalá el apagón sirva al menos para que no nos criminalicen, para que no nos juzguen. Porque lo que nosotros hemos pasado no ha sido por nuestra culpa, y lo que pasó ayer tampoco ha sido culpa de ellos».

Mari Carmen, Ama de casa «A las personas vulnerables del barrio les ayudamos entre todos los vecinos»

Mari Carmen, en cuanto se fue la luz, fue a por su vecina Encarna, mayor y conectada al servicio de teleasistencia. «Se quedó todo el día en la casa. A las personas vulnerables del barrio les ayudamos entre todos los vecinos», explica.

Respecto al día del apagón, lo de siempre una vez más. «Pues aquí estábamos los vecinos, como si tal cosa». Eso sí, «que sepa la gente lo que es estar diez horas sin luz, que nosotras hemos estado días y años sin luz. Abandonadas por la mano de Dios».

Beatriz, pensionista «Estamos demasiado acostumbradas a los cortes de electricidad»

Beatriz Ramírez Jiménez cumple 78 años el mes que viene. Vive sola en el Polígono de Cartuja. Bueno, sola a medias, porque sus hijos bastante cerca. «Tan cerca como que uno vive en el tercero y otro en el cuarto y yo en el primero.

Además, esto es importante, no soy miedosa». Se refiere a que está conectada a través de su botón rojo con el servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía, que salta por los aires cada vez que falla la luz. Algo que ocurrió este lunes y que ella lleva sufriendo más de una larga década. «Para mí fue un día normal. Así que cuando se va, lo de siempre. Pongo la radio, mi transistor a pilas y escucho las noticias».