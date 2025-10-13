Así es el día a día en una escuela rural de Granada El CPR Tres Fuentes de Gor, con aulas en Gorafe y Hernán Valle, avanza hacia una enseñanza por proyectos y presume de «auténtica integración»

Sara Bárcena Hernández Lunes, 13 de octubre 2025, 11:13 | Actualizado 11:19h. Comenta Compartir

IDEAL visita una de las escuelas rurales de Granada, uno de los 37 colegios rurales que sobreviven a la despoblación y la caída de la natalidad con solo 159 alumnos menos que hace cinco años. No son ni las ocho de la mañana y el autobús ya ha iniciado su ruta. En la escuela de Gor, las clases arrancan a las nueve, pero antes hay que recoger a los niños que viven en los anejos de alrededor. Las carreteras curvas y estrechas alargan las distancias para llegar a este pequeño municipio de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada. Una hora después, llegan a su destino: el colegio público rural Tres Fuentes.

También tiene unidades en Gorafe y Hernán Valle, pero aquí está la sede y, por tanto, el director, José Antonio García, que los recibe en la puerta. Minutos después, los profesores empiezan a impartir inglés, francés, educación física... Parecía imposible hace dos años cuando solo había ocho niños y el centro casi cierra. Hoy, son 29.