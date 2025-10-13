Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnos de un centro de Gor, uno de los colegios rurales de la provincia de Granada.
Alumnos de un centro de Gor, uno de los colegios rurales de la provincia de Granada. Javier Martín

Así es el día a día en una escuela rural de Granada

El CPR Tres Fuentes de Gor, con aulas en Gorafe y Hernán Valle, avanza hacia una enseñanza por proyectos y presume de «auténtica integración»

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:13

IDEAL visita una de las escuelas rurales de Granada, uno de los 37 colegios rurales que sobreviven a la despoblación y la caída de la natalidad con solo 159 alumnos menos que hace cinco años. No son ni las ocho de la mañana y el autobús ya ha iniciado su ruta. En la escuela de Gor, las clases arrancan a las nueve, pero antes hay que recoger a los niños que viven en los anejos de alrededor. Las carreteras curvas y estrechas alargan las distancias para llegar a este pequeño municipio de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada. Una hora después, llegan a su destino: el colegio público rural Tres Fuentes.

También tiene unidades en Gorafe y Hernán Valle, pero aquí está la sede y, por tanto, el director, José Antonio García, que los recibe en la puerta. Minutos después, los profesores empiezan a impartir inglés, francés, educación física... Parecía imposible hace dos años cuando solo había ocho niños y el centro casi cierra. Hoy, son 29.

