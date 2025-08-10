La DGT pide mejoras en la A-44 hacia Motril para descongestionar y hacerla más segura
Consideran que habría que mejorar el trazado, con la reducción de la inclinación en algunas curvas y el cambio en algunas incorporaciones, así como el firme de la carretera
Granada
Domingo, 10 de agosto 2025, 23:39
El 2024 fue un mal año en las carreteras de la provincia. La siniestralidad aumentó un 48%. Y se registró la mayor cifra de muertes ... de la última década. El 2025 no está siendo mucho mejor. Los últimos datos registrados indican que ya ha habido 23 fallecidos en 21 siniestros. Ante esta situación, entre otras cosas, la Dirección Provincial de Tráfico trabaja con los titulares de las vías para que se hagan mejoras para reducir la accidentalidad. Una de las propuestas es para la A-44 de Granada a Motril. Una vía que soporta una gran densidad de tránsito, especialmente en verano.
El director de la DGT en Granada, Juan Diego Ramírez, explicó en declaraciones a IDEAL que la idea es que se mejore el trazado y el firme. Cuando habla de trazado, precisó, se refiere a analizar si sería mejor cambiar algunas de las incorporaciones y reducir la inclinación que hay en algunas de las curvas, teniendo en cuenta que la siniestralidad de motoristas es elevada.
Desde el Ministerio de Transportes, titular de la vía y responsable de realizar los arreglos, no precisaron, tras las consultas de este periódico, si está previsto realizar alguna intervención ni cuál sería.
No obstante, hay que recordar que dentro de las mejoras para esta vía, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó esta primavera por 917.902 euros la redacción del proyecto de trazado y construcción para ampliar la capacidad y mejorar la movilidad de la A-44 entre los municipios de Alhendín y Béznar. La inversión prevista era de 26,3 millones de euros para construir un tercer carril a lo largo de 20 kilómetros de la autovía, contribuyendo a reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial. En concreto, se plantea ampliar a tres carriles la calzada derecha entre Alhendín y Béznar y la calzada izquierda entre Dúrcal y Alhendín dando continuidad al trazado con tres carriles.
Cabe señalar, que actualmente y desde el 1 de junio está habilitando un tercer carril en sentido contrario al habitual en la A-44 entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y entre los puntos kilométricos 182+500 y 168+400. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje.
No es la única propuesta que se ha hecho desde la DGT. La otra es que se realicen mejoras en la carretera de la Sierra, algo que ya está aprobado y que se realizará en noviembre. Esta actuación supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la transformación de la carretera en una moderna puerta de entrada a Sierra Nevada. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.
En declaraciones a IDEAL, el director provincial de la DGTsubrayó que al margen de las obras que puedan hacerse, hay que tener en cuenta que la mayoría de los siniestros se producen por imprudencias. En este sentido, recalcó que la velocidad inadecuada, el consumo de sustancias estupefacientes o la temeridad están detrás de muchos de estos accidentes. Por eso, el responsable de la DGT en Granada insistió una vez más en que es imprescindible que paralelamente a las mejoras que puedan hacerse en las carreteras, también se trabaje en concienciación para reducir la siniestralidad.
En cualquier caso, desde la sección granadina de la DGT se realizan reuniones periódicas con los responsables de las carreteras para analizar la situación y ver si hay alguna actuación que pueda realizarse que contribuya a mejorar las condiciones y reducir los riesgos.
Todo esto se une a los aumentos de efectivos y de controles en las carreteras, especialmente en fechas, como el verano, en el que el tránsito es mucho más elevado.
Los puntos con más siniestros de la carretera en 2024
La DGT analizó a inicios de año en Granada la situación de las carreteras de la provincia. El objetivo era saber cuáles eran las vías con más accidentes y por qué. Unas de las conclusiones es que no había puntos negros, según las directrices de la DGT y que una tercera parte de los siniestros los sufrían motoristas. La carretera de la Sierra, en la que este mismo año falleció un niño, era uno de los puntos de concentración de accientes. La A-44 no estaba entre las más peligrosas, pero sí consideran que hace falta mejorarla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.