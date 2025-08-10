Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desde el 1 de junio se activa un tercer carril de subida a Granada para evitar los atascos. Ariel C. Rojas

La DGT pide mejoras en la A-44 hacia Motril para descongestionar y hacerla más segura

Consideran que habría que mejorar el trazado, con la reducción de la inclinación en algunas curvas y el cambio en algunas incorporaciones, así como el firme de la carretera

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:39

El 2024 fue un mal año en las carreteras de la provincia. La siniestralidad aumentó un 48%. Y se registró la mayor cifra de muertes ... de la última década. El 2025 no está siendo mucho mejor. Los últimos datos registrados indican que ya ha habido 23 fallecidos en 21 siniestros. Ante esta situación, entre otras cosas, la Dirección Provincial de Tráfico trabaja con los titulares de las vías para que se hagan mejoras para reducir la accidentalidad. Una de las propuestas es para la A-44 de Granada a Motril. Una vía que soporta una gran densidad de tránsito, especialmente en verano.

