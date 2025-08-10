La DGT pide mejoras en la A-44 hacia Motril para descongestionar y hacerla más segura

El 2024 fue un mal año en las carreteras de la provincia. La siniestralidad aumentó un 48%. Y se registró la mayor cifra de muertes ... de la última década. El 2025 no está siendo mucho mejor. Los últimos datos registrados indican que ya ha habido 23 fallecidos en 21 siniestros. Ante esta situación, entre otras cosas, la Dirección Provincial de Tráfico trabaja con los titulares de las vías para que se hagan mejoras para reducir la accidentalidad. Una de las propuestas es para la A-44 de Granada a Motril. Una vía que soporta una gran densidad de tránsito, especialmente en verano.

El director de la DGT en Granada, Juan Diego Ramírez, explicó en declaraciones a IDEAL que la idea es que se mejore el trazado y el firme. Cuando habla de trazado, precisó, se refiere a analizar si sería mejor cambiar algunas de las incorporaciones y reducir la inclinación que hay en algunas de las curvas, teniendo en cuenta que la siniestralidad de motoristas es elevada.

Desde el Ministerio de Transportes, titular de la vía y responsable de realizar los arreglos, no precisaron, tras las consultas de este periódico, si está previsto realizar alguna intervención ni cuál sería.

No obstante, hay que recordar que dentro de las mejoras para esta vía, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó esta primavera por 917.902 euros la redacción del proyecto de trazado y construcción para ampliar la capacidad y mejorar la movilidad de la A-44 entre los municipios de Alhendín y Béznar. La inversión prevista era de 26,3 millones de euros para construir un tercer carril a lo largo de 20 kilómetros de la autovía, contribuyendo a reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial. En concreto, se plantea ampliar a tres carriles la calzada derecha entre Alhendín y Béznar y la calzada izquierda entre Dúrcal y Alhendín dando continuidad al trazado con tres carriles.

Cabe señalar, que actualmente y desde el 1 de junio está habilitando un tercer carril en sentido contrario al habitual en la A-44 entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y entre los puntos kilométricos 182+500 y 168+400. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje.

No es la única propuesta que se ha hecho desde la DGT. La otra es que se realicen mejoras en la carretera de la Sierra, algo que ya está aprobado y que se realizará en noviembre. Esta actuación supondrá una inversión de 22 millones de euros que permitirá la transformación de la carretera en una moderna puerta de entrada a Sierra Nevada. La obra afectará a un tramo de más de 20 kilómetros de la A-395 en los que se acometerán hasta seis actuaciones diferentes.

En declaraciones a IDEAL, el director provincial de la DGTsubrayó que al margen de las obras que puedan hacerse, hay que tener en cuenta que la mayoría de los siniestros se producen por imprudencias. En este sentido, recalcó que la velocidad inadecuada, el consumo de sustancias estupefacientes o la temeridad están detrás de muchos de estos accidentes. Por eso, el responsable de la DGT en Granada insistió una vez más en que es imprescindible que paralelamente a las mejoras que puedan hacerse en las carreteras, también se trabaje en concienciación para reducir la siniestralidad.

En cualquier caso, desde la sección granadina de la DGT se realizan reuniones periódicas con los responsables de las carreteras para analizar la situación y ver si hay alguna actuación que pueda realizarse que contribuya a mejorar las condiciones y reducir los riesgos.

Todo esto se une a los aumentos de efectivos y de controles en las carreteras, especialmente en fechas, como el verano, en el que el tránsito es mucho más elevado.